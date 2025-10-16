Nouveautés + tendances 27 3

Dreame fait concurrence à Philips Hue, Wiz et Govee

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 16/10/2025

Dreame ne veut pas seulement nettoyer votre maison, mais aussi l'éclairer. Avec la bande lumineuse P11, le fabricant chinois se lance dans le secteur de la maison intelligente.

Beaucoup de lumière, mais pas bon marché

Au prix de 99 euros, vous obtenez un ruban de cinq mètres de long avec 108 LED par mètre. Ce n'est pas une bonne affaire par rapport à la concurrence de Philips Hue, Wiz ou Govee. Ici, les modèles haut de gamme coûtent aussi cher, mais il existe aussi des variantes moins chères.

Dreame ne vise pas le segment bon marché, mais fournit autant de puissance que possible. Ainsi, avec 360 lumens par mètre, la bande éclaire un peu plus que, par exemple, la Govee Strip Light avec 350 lumens par mètre, que ma collègue Debora a récemment testée.

Une application dédiée - mais aussi une connexion Matter

Le CI dans RGBICWW signifie «Independent Control». Les segments des LED peuvent donc être contrôlés indépendamment, ce qui permet de réaliser des dégradés de couleurs et des animations. Si vous utilisez la bande lumineuse avec l'application Dreamehome, bien connue des robots aspirateurs, vous disposez de plus de 70 scènes lumineuses différentes. De plus, les LED peuvent se synchroniser avec la musique de quatre manières différentes.

En alternative, le Light Stripe peut être contrôlé via le Standard Matter, Google Home et Amazon Alexa. En d'autres termes, vous pouvez le combiner avec des lumières et des luminaires d'autres fabricants.

Pour Dreame, le P11 n'est qu'un début. Une ampoule LED intelligente est déjà annoncée. Et sous le label Dreame Navo, des caméras de sécurité, des serrures intelligentes et des sonnettes de porte devraient suivre.

