Dreame fait concurrence à Philips Hue, Wiz et Govee

La Suunto Vertical 2 est censée offrir une autonomie de pointe et un écran lumineux.
par Siri Schubert
Dreame ne veut pas seulement nettoyer votre maison, mais aussi l'éclairer. Avec la bande lumineuse P11, le fabricant chinois se lance dans le secteur de la maison intelligente.
Au prix de 99 euros, vous obtenez un ruban de cinq mètres de long avec 108 LED par mètre. Ce n'est pas une bonne affaire par rapport à la concurrence de Philips Hue, Wiz ou Govee. Ici, les modèles haut de gamme coûtent aussi cher, mais il existe aussi des variantes moins chères.
Dreame ne vise pas le segment bon marché, mais fournit autant de puissance que possible. Ainsi, avec 360 lumens par mètre, la bande éclaire un peu plus que, par exemple, la Govee Strip Light avec 350 lumens par mètre, que ma collègue Debora a récemment testée.
Le CI dans RGBICWW signifie «Independent Control». Les segments des LED peuvent donc être contrôlés indépendamment, ce qui permet de réaliser des dégradés de couleurs et des animations. Si vous utilisez la bande lumineuse avec l'application Dreamehome, bien connue des robots aspirateurs, vous disposez de plus de 70 scènes lumineuses différentes. De plus, les LED peuvent se synchroniser avec la musique de quatre manières différentes.
En alternative, le Light Stripe peut être contrôlé via le Standard Matter, Google Home et Amazon Alexa. En d'autres termes, vous pouvez le combiner avec des lumières et des luminaires d'autres fabricants.
Pour Dreame, le P11 n'est qu'un début. Une ampoule LED intelligente est déjà annoncée. Et sous le label Dreame Navo, des caméras de sécurité, des serrures intelligentes et des sonnettes de porte devraient suivre.
Les gadgets sont ma passion - qu'ils soient utilisés pour le bureau à domicile, pour le ménage, pour le sport et le divertissement ou pour la maison intelligente. Ou bien sûr aussi pour le grand hobby en dehors de la famille, à savoir la pêche.
Jusqu'à présent, Dreame était synonyme de robots aspirateurs et d'aspirateurs. Fondé en 2017, le fabricant chinois a conquis le marché en moins de dix ans - et veut maintenant s'étendre à d'autres domaines. Il commence par la maison intelligente. Le premier produit disponible dès maintenant dans certains pays de l'UE est la bande lumineuse P11 ; en Suisse, elle sera commercialisée au premier trimestre 2026. Les ampoules devraient suivre plus tard.
Le Dreame P11 offre une lumière RGBICWW. Cela signifie que les LED n'éclairent pas seulement dans plus de 16 millions de variations de couleurs, mais qu'elles sont également séparées par des LED d'un blanc pur et d'un blanc chaud (ce que signifie le WW dans RGBICWW). Cela promet de meilleures transitions de couleurs et de plus belles nuances de blanc. Vous pouvez ainsi utiliser la bande pour éclairer votre maison en lumière blanche de 2700 kelvins (blanc chaud) à 6500 kelvins (blanc froid).
