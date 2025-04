Nouveautés + tendances 2 0

Dreame C1 : ce robot vous débarrasse de la corvée de nettoyage des vitres

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 17/4/2025

Avec le Dreame C1, le thème fastidieux du nettoyage des vitres appartient au passé. Le robot de nettoyage peut même aller dans les coins - sans laisser de traces, bien sûr.

Le fabricant chinois Dreame, connu pour ses robots de tonte et de piscine, présente deux nouveaux membres : les laveurs de vitres Dreame C1 et C1 Station. Le Station va un peu plus loin grâce à sa grande batterie et peut également être utilisé en mode charge.

Ce que peut faire le Dreame C1

Le Dreame C1 est équipé de brosses de nettoyage flexibles. Celles-ci se déploient si nécessaire et se rétractent lorsqu'elles touchent le cadre de la fenêtre. Selon Dreame, le robot laveur de vitres couvre les coins à 90 pour cent. Le C1 reconnaît également la longueur des bords de la surface vitrée, adapte l'orientation et calcule la trajectoire de nettoyage optimale. Les capteurs intégrés offrent une aide supplémentaire à cet égard.

Le C1 s'attaque aussi aux coins des fenêtres.

Source : Dreame

Avec son réservoir d'eau de 80 ml, le C1 peut pulvériser jusqu'à 60 minutes d'affilée. Le robot de nettoyage adapte toutefois la fréquence de pulvérisation à la situation. Un chiffon en microfibres intégré recueille les gouttes.

Pour que le C1 ne soit pas victime de la gravité, Dreame lui a donné une force d'aspiration de 5500 pascals. Il doit ainsi pouvoir rester en place même sur des surfaces lisses et verticales. Le fabricant cite notamment le verre, les miroirs, le marbre et le carrelage. Le C1 est équipé d'un câble de 5,5 mètres de long.

Le fabricant ne précise pas encore combien de temps le C1 nettoie jusqu'à la prochaine charge de la batterie, ni la taille de la batterie. Chez les concurrents, comme le Ecovacs Winbot W2 Pro Omni, l'autonomie peut atteindre 110 minutes. Après utilisation, vous pouvez recharger le C1 avec le câble de charge fourni (1,8 mètre de long).

Grâce au calcul automatique d'itinéraire, le C1 nettoie efficacement.

Source : Dreame

Si le processus de nettoyage a été interrompu, le robot doit reprendre son travail sans interruption après avoir été remis en place. Si vous souhaitez que le robot ne nettoie que certaines parties de la fenêtre, vous pouvez le définir via l'application Dreame. Plusieurs modes sont disponibles, comme le nettoyage complet de la fenêtre, le nettoyage des bords, le nettoyage de la surface ou le nettoyage ponctuel.

Si vos fenêtres sont très sales, le Dreame ne peut pas le faire seul. Vous devez pré-nettoyer à la main, conseille le fabricant.

C1 Station : pour les grandes surfaces

Si vous devez nettoyer des fenêtres plus grandes, la station C1 est une possibilité. Avec une batterie de 7800 mAh dans la station, il fonctionne jusqu'à trois heures. Il peut ainsi couvrir des surfaces de fenêtres allant jusqu'à 90 mètres carrés. La station peut continuer à nettoyer pendant qu'elle est en charge. Des ventouses assurent une bonne tenue lors du nettoyage. Même lorsque la batterie est faible, la station doit rester en place jusqu'à 30 minutes.

La station d'accueil C1 a encore un peu plus d'endurance et fonctionne

Dreame

Prix et disponibilité

Les deux robots nettoyeurs seront disponibles à partir du 15 mai. Dès qu'il sera référencé dans notre boutique, j'ajouterai les produits ici. Pour le C1, le prix de vente conseillé est de 359 CHF, le C1 Station vous coûtera 549 CHF.

Photo d’en-tête : Dreame

