Dos en nacre et changement de couleur : chaque Realme 14 Pro est unique

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 4/3/2025

Je n'ai jamais vu un tel dos de smartphone : un design de coquillage nacré, changeant de couleur au froid, et chaque appareil avec une texture individuelle. Mais le Realme 14 Pro offre aussi beaucoup d'autres choses pour son argent.

Realme fait désormais partie du top 4 des marques de smartphones en Europe. Et cette ascension fulgurante devrait se poursuivre. Non seulement avec des smartphones d'entrée de gamme à bas prix, qui se vendent en masse, mais aussi en remontant vers le milieu de gamme. Le nombre d'utilisateurs devrait ainsi doubler en trois ans.

Les nouveaux Realme 14 Pro et 14 Pro Plus font partie de cette stratégie gagnante. Le constructeur chinois a présenté ces deux modèles lors du Mobile World Congress de Barcelone. Et dans le premier hands-on, les modèles sortent tout à fait du lot.

Chaque dos est unique

Le dos nacré du smartphone, très agréable et de grande qualité au toucher grâce à sa texture, attire l'attention. Le motif, qui rappelle un coquillage, est d'ailleurs différent pour chaque appareil. Ainsi, chaque 14 Pro et 14 Pro Plus est unique.

Le motif au dos n'est pas le même sur chaque appareil.

Et plus encore : dès que la température descend en dessous de 16 degrés, la couleur du dos de l'appareil mobile change. Cependant, n'imaginez pas un changement de couleur extrême, il est presque impossible de le capturer sur des photos ou des vidéos. Au lieu de cela, l'image globale du motif se déplace légèrement du blanc au bleu clair - vous pouvez le voir à l'œil nu, mais seulement au deuxième coup d'œil. Un accroche-regard subtil donc.

Dans l'eau à moins de 16 degrés, le dos devient légèrement bleu - vous devez regarder de plus près sur la photo que dans la réalité.

Une alternative est le dos gris foncé. Celui-ci est visuellement moins frappant, mais constitue un point fort au toucher. En effet, il est en similicuir, mais son toucher ressemble plutôt à celui de l'alcantara : doux, craquant, vraiment agréable.

Malgré les matériaux inhabituels, les modèles Realme sont résistants à l'eau. Et pas seulement selon la norme IP68, comme la plupart de leurs concurrents (même nettement plus chers), mais aussi selon la norme IP69. Le 14 Pro peut donc résister à un nettoyage à haute pression ou à la vapeur. L'appareil devrait également résister à une chute de 1,5 mètre de hauteur sans dommage.

Le similicuir gris a l'air ennuyeux, mais il est excellent au toucher.

Les caméras, deuxième point fort

Un deuxième point fort concerne les caméras : en caméra principale, on retrouve le capteur IMX896 de 50 mégapixels de Sony. A cela s'ajoute un autre capteur de 50 mégapixels du fabricant japonais pour la caméra périscopique avec zoom optique trois fois. La selfiecam a une résolution de 32 mégapixels. Vous devrez faire des concessions par rapport au haut de gamme pour l'appareil photo grand-angle avec seulement huit mégapixels.

La nouveauté du Realme est l'utilisation d'un triple flash qui, par exemple, n'éclaire pas violemment les visages lors des portraits, mais les illumine de manière artistique. Il faudra attendre les essais pour savoir si cela est convaincant.

L'écran de 6,83 pouces atteint une luminosité maximale de 1 200 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Lors de la première prise en main, l'écran semble très bon et ne manque de rien.

Malgré un poids inférieur à 200 grammes, le 14 Pro et le 14 Pro Plus peuvent accueillir une batterie de 6'000 mAh. Elle peut être rechargée à une puissance maximale de 80 watts - mais uniquement par câble, pas sans fil.

Le Realme 14 Pro Plus dispose d'un zoom optique triple.

Des prix corrects pour des performances élevées

Quelles sont les différences entre les deux versions qui devraient arriver dans notre boutique au deuxième trimestre ?

Le 14 Pro Plus coûte 530 francs ou euros avec le Snapdragon 7s Gen 3, 8 Go de mémoire vive ainsi que 256 Go de stockage. Il faut compter 580 francs ou euros pour la version avec deux fois plus de mémoire à chaque fois.

Le 14 Pro est un peu moins cher, entre 430 et 480 francs ou euros. Le processeur Mediatek Dimensity 7300 Energy est utilisé, l'écran est un peu plus petit, la caméra périscopique n'est pas présente et la batterie se recharge moins rapidement.

