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DJI poursuit Insta360 en justice

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 26/3/2026

Il y a quelques mois, Insta360 a lancé son premier drone par le biais de sa filiale Antigravity. Le fabricant est aujourd'hui poursuivi en justice par le géant DJI, qui l'accuse d'avoir copié son design et ses caractéristiques.

Le fabricant de drones chinois DJI traîne son rival, également chinois, Insta360, devant les tribunaux pour de prétendues violations de brevets. La plainte a été déposée auprès du tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen et vise Insta360 ainsi que sa société mère Arashi Vision. Selon les médias chinois, l'affaire porte sur six brevets relatifs aux commandes de vol, au traitement d'images et à la conception de matériel.

DJI affirme que d'anciens membres du personnel ont déposé, dans l'année qui a suivi leur départ, des brevets dont les bases techniques ont été créées alors qu'ils travaillaient encore chez DJI. Selon la loi chinoise sur les brevets, de telles inventions peuvent être attribuées à l'ancien employeur. Selon DJI, Insta360 n'aurait donc pas mentionné les noms des inventeurs dans un premier temps, afin de dissimuler le vol présumé.

Une lutte acharnée pour les parts de marché

Insta360 est entré dans le secteur des drones dominé par DJI fin 2025 avec le Antigravity A1. En contrepartie, DJI dispute à Insta360 le marché des actioncams avec la Osmo 360 - et veut également lancer prochainement un modèle concurrent de l'Antigravity A1, l'Avata 360. Les deux entreprises pénètrent ainsi mutuellement dans les segments clés de l'autre. Les similitudes sont évidentes. Dans mon essai de l'Antigravity A1, j'ai par exemple remarqué que les commandes étaient similaires à celles du DJI Avata.

La prise en main du contrôleur de l'Antigravity A1 rappelle celle du DJI Avata.

Source : Samuel Buchmann

Le fondateur d'Insta360, Liu Jingkang, rejette ces accusations dans une déclaration aux médias. Selon lui, des contrôles internes ont montré que les droits de propriété intellectuelle litigieux étaient issus d'un travail de développement autonome au sein d'Insta360. Selon Liu, la pratique consistant à ne pas nommer les inventeurs dans les demandes nationales est courante dans l'industrie afin de protéger les développeurs d'un débauchage agressif. Les noms ne sont révélés que lors des procédures internationales PCT (Patent Cooperation Treaty).

Liu a également accusé DJI d'avoir lui-même repris des fonctionnalités d'Insta360. Ainsi, une application aurait été décrite dans les médias comme «étonnamment similaire». Jusqu'à présent, DJI n'a pas intenté de contre-attaque et a préféré se concentrer sur la recherche et les nouveaux produits

Photo d’en-tête : Samuel Buchmann

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