Nouveautés + tendances 17 3

DJI Lito 1 et X1 : deux nouveaux minidrones

David Lee Traduction : traduction automatique 24/4/2026

Les nouveaux mini-drones de moins de 250 grammes sont équipés d'un système de détection d'obstacles omnidirectionnel. Le plus cher dispose en outre d'une mémoire interne.

La demande de Samuel à DJI de simplifier son assortiment de produits n'a pas été entendue. En particulier dans le domaine des poids légers de moins de 250 grammes, il existe un nombre inextricable de modèles différents. Maintenant, deux autres s'ajoutent à la liste : DJI Lito 1 et Lito X1.

Ces deux drones s'adressent, selon DJI, aux débutants. Si vous n'avez jamais piloté de drone, lisez cet article. Car même pour la catégorie de poids la plus basse, il y a quelques règles à respecter.

Le Lito X1 est le plus cher et le meilleur des deux. Les deux semblent disposer du même fuselage, en tout cas ils ont des caractéristiques de vol identiques : 36 minutes de vol avec la batterie standard, vitesse maximale de 18 m/s, stable jusqu'à une vitesse de vent de 10,7 m/s.

Drone −13% Nouveau CHF 270.– avant CHF 309.– DJI Lito 1 249 g, 48 Mpx Drone −11% Nouveau CHF 330.– avant CHF 369.– DJI Lito X1 36 min, 249 g, 48 Mpx

Les différences se situent au niveau de la caméra. Le capteur du Lito X1 est légèrement plus grand (1/1,3 pouce) que celui du Lito 1, qui mesure 1/2 pouce. L'ouverture lumineuse est également légèrement meilleure (f/1,7 contre f/1,8). Les deux modèles peuvent enregistrer en 4K jusqu'à 100 images par seconde. Pour les photos, la résolution standard est de 12 mégapixels ; il existe toutefois un mode haute résolution de 48 mégapixels.

Les deux drones disposent d'une détection omnidirectionnelle des obstacles. Celle du X1 est légèrement meilleure : il est le seul à disposer d'un capteur lidar orienté vers l'avant. Il est ainsi censé mieux détecter les obstacles dans les environnements complexes.

Un détail important : Alors que le Lito X1 dispose de 42 Go de mémoire interne, rien ne fonctionne avec le X1 sans carte microSD.

Les combos

Comme d'habitude, les deux drones sont disponibles dans différents bundles d'accessoires. Ceux présentés ci-dessus sont les configurations minimales les moins chères. Les combos Fly-More plus chers ont trois batteries, un multi-chargeur et plus d'hélices de réserve. Le X1 existe avec deux télécommandes différentes : Une dans laquelle vous pincez votre smartphone et l'utilisez comme écran et une avec un écran intégré.

Drone −11% Nouveau CHF 400.– avant CHF 449.– DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3) 36 min, 249 g, 48 Mpx Drone −13% Nouveau CHF 461.– avant CHF 529.– DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) 249 g, 48 Mpx Drone −13% Nouveau CHF 549.– avant CHF 629.– DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) 249 g, 48 Mpx

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 17 personne(s)







