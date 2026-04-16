DJI Osmo Pocket 4 : identique dans le principe, meilleur dans les détails

Test de produit
Osmo Pocket 3 de DJI : la meilleure caméra à emporter partout avec soi
par Lorenz Keller
DJI met à jour sa caméra vlog. La DJI Osmo Pocket 4 est partout un peu meilleure que son prédécesseur - mais pas fondamentalement différente.
La nouvelle négative est aussi une nouvelle positive : DJI n'a rien changé de fondamental au concept de sa caméra-blog vidéo. La nouvelle Osmo Pocket 4 reste donc identique à son prédécesseur, l'Osmo Pocket 3.
La petite caméra vidéo avec gimbal intégré est idéale si vous voulez vous filmer vous-même ou si vous voulez prendre des photos rapidement et facilement en déplacement. De nombreux youtubeurs et créateurs de médias sociaux utilisent de tels modèles.
Les dimensions sont presque identiques à celles de son prédécesseur. Seul le poids augmente de 10 grammes pour atteindre 190 grammes. Cela est probablement dû à l'augmentation de la batterie : au lieu de 1300 mAh, elle est maintenant de 1545 mAh.
La mémoire interne est fondamentalement nouvelle. Jusqu'à présent, l'Osmo Pocket ne pouvait enregistrer que sur des cartes mémoire. Désormais, 107 Go sont directement disponibles pour les enregistrements. De plus, vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 1 TB, comme auparavant.
L'écran tactile et le capteur sont de la même taille qu'auparavant. Cependant, un nouveau capteur est utilisé : le Pocket 4 filme ainsi des ralentis en 4K à 240 images par seconde, contre 120 images par seconde pour le Pocket 3.
La détection d'objets et de visages et l'autofocus ont été améliorés. Il en va de même pour le transfert de données : La nouvelle caméra prend en charge le WLAN 6 et l'USB 3.1 pour transférer plus rapidement les vidéos vers l'ordinateur ou le smartphone.
La caméra est équipée d'un zoom 2x.
DJI fait la promotion de son Pocket 4 avec un «2× zoom sans perte». Pour autant que l'on puisse en juger, il ne s'agit pas d'un zoom optique avec une distance focale différente, mais d'un agrandissement numérique.
Tout de même : selon le fabricant, celui-ci doit être utilisable sans interruption pendant l'enregistrement. C'est utile si vous avez besoin d'un champ de vision moins grand-angle. L'essai devra montrer à quel point cela semble bon.
Les préventes commencent dès maintenant, les livraisons débuteront le 22 avril. Les prix pour la Suisse : 559 francs pour le Creator Combo avec de nombreux accessoires, 449 francs pour le modèle standard. Les prix pour l'UE sont encore en suspens.
DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo
60p, Bluetooth, WiFi
DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo
60p, Bluetooth, WiFi
Le Creator Combo est particulièrement intéressant, car DJI fournit de nombreux accessoires, comme un tripode. De nouveaux accessoires sont également inclus, comme un microphone miniature ou une lampe vidéo.
Les gadgets sont ma passion - qu'ils soient utilisés pour le bureau à domicile, pour le ménage, pour le sport et le divertissement ou pour la maison intelligente. Ou bien sûr aussi pour le grand hobby en dehors de la famille, à savoir la pêche.
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