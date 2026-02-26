Nouveautés + tendances 5 2

Disney+ sans HDR : l'abonnement premium perd sa fonction principale

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 27/2/2026

Disparition de Dolby Vision, disparition de HDR10+ - et maintenant de HDR10. Disney+ ne propose actuellement aucun format HDR en Europe. Cela n'a pas été communiqué. Le prix premium reste néanmoins.

Disney+ a d'abord supprimé Dolby Vision, HDR10+ et 3D en Europe en l'espace de quelques semaines, soi-disant en raison de défis techniques «» . Désormais, le HDR10 statique est également absent

Ainsi, même avec l'abonnement premium coûteux, le HDR n'arrive plus actuellement. Pas même en Suisse. C'est ce que rapportent de nombreux portails tech de toute l'Europe, notamment 4KFilme d'Allemagne. Je peux confirmer ces rapports : Ni mon LG G5 ni mon LG C1 n'activent le logo HDR pour des titres comme «Avatar 2», «Gardiens de la Galaxie Vol. 2» ou «Paradise».

La communication - ou plutôt l'absence de communication - est presque encore plus grave. Jusqu'à présent, aucune information proactive n'a été fournie aux clients. Au lieu de cela, les pages d'assistance comme ceci sont adaptées en silence. Pour un service de cette gamme de prix, c'est... remarquable.

4K oui, HDR non - et cela pour 23,40 francs par mois

Le fait est que tous les contenus ne sont plus disponibles qu'en SDR. Par rapport au HDR, les hautes lumières perdent de leur impact, les scènes sombres de leur profondeur et les contrastes de leur dynamique. De plus, il semble que les artefacts de compression et le banding soient plus fréquents en SDR avec la résolution 4K, même pour les titres qui semblaient propres auparavant. En l'absence de mesures, il est impossible de savoir si cela signifie que le débit binaire a également été réduit. En revanche, on peut affirmer que la qualité d'image est moins bonne sans HDR.

Au total, les dégradations pèsent lourd. Une bonne qualité SDR est la moindre des choses pour un abonnement premium à 23,40 francs par mois actuellement. Et le HDR n'est pas un supplément sympathique, mais également un argument de vente central : si vous investissez plusieurs milliers de francs dans un home cinéma moderne, ce n'est pas pour regarder à nouveau du SDR à la fin. Si un service fait de la publicité avec «4K UHD et HDR», mais que dans les faits il ne fournit plus cette prestation, ce n'est pas une nuance..

Si l'on jette un coup d'œil aux paramètres du compte, on lit toujours «HDR» pour l'abonnement Premium. Cette divergence ne donne pas une bonne image de la communication de Disney.

Source : Luca Fontana

Juridiquement, Disney évolue ainsi dans un domaine sensible. Si le HDR est explicitement mentionné comme une fonctionnalité dans le tarif souscrit, il s'agit d'une modification de la prestation. Toujours est-il que, selon les rapports de 4KFilme, les résiliations extraordinaires via le service clientèle ont apparemment été acceptées. Les fournisseurs de streaming se protègent certes dans leurs conditions générales par des clauses d'adaptation. Mais lorsqu'une caractéristique clé annoncée disparaît et que le prix reste inchangé, l'argumentation devient mince.

Disney dit peu, mais enlève beaucoup

En fait, le problème HDR bouillonne chez Disney depuis un certain temps déjà. Fin janvier, Dolby Vision disparaissait en Allemagne et un peu plus tard en Suisse. Heise a fait le lien avec un conflit de brevets entre Disney et InterDigital, une entreprise américaine qui détient et concède sous licence des milliers de brevets dans le domaine des technologies mobiles et vidéo. C'est sans doute pour cette raison qu'il n'y a actuellement pas de Dolby Vision et de HDR10+ sur la plateforme de streaming.

Disney n'a jamais confirmé ce lien. Ils ont vaguement parlé à FlatpanelsHD de «défis techniques» et ont assuré que la 4K UHD et le HDR10 - le HDR statique - seraient toujours disponibles. C'est à ce jour la seule déclaration officielle sur la problématique HDR. Elle n'a même pas été publiée sous forme de lettre aux clients et semble de toute façon caduque aujourd'hui.

Dans le centre d'aide de Disney, la référence au HDR10 a également été supprimée entre-temps, sans que la clientèle en soit informée.

Source : Luca Fontana

La question de savoir si, au final, le litige sur les brevets avec InterDigital est réellement à l'origine de cette situation ou si d'autres facteurs techniques et de licence entrent en jeu, reste ouverte. Dans le vide de la communication de Disney - mes demandes sont également restées sans réponse jusqu'à présent - rien n'est confirmé ou démenti, et encore moins expliqué. Il ne reste actuellement que peu de choses de la promesse du premium.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

