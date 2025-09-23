Nouveautés + tendances 8 2

Dimensity 9500 : Mediatek lance une nouvelle puce haut de gamme avec beaucoup d'IA pour les smartphones

Martin Jud Traduction: traduction automatique 23/9/2025

Mediatek présente la Dimensity 9500, une nouvelle puce haut de gamme pour les smartphones Android. Le SoC est basé sur le processus 3 nm de TSMC et apporte pour la première fois sa propre architecture NPU pour l'IA générative.

Avec le Dimensity 9500, Mediatek apporte pour la première fois une architecture d'IA entièrement propriétaire sur un smartphone. Le «NPU 990» intégré à la puce exécute des opérations de calcul directement en mémoire («Compute-in-Memory») et devrait rendre les modèles génératifs beaucoup plus efficaces - par exemple pour la génération locale de texte à image en 4K ou le calcul de jeton qui devrait être deux fois plus rapide qu'auparavant.

Le CPU a lui aussi été revu : Le design «All Big Core» avec les nouveaux cœurs C1-Ultra (1 ×), C1-Premium (3 ×) et C1-Pro (4 ×) devrait augmenter les performances monocœur jusqu'à 32 pour cent et les performances multicœur jusqu'à 17 pour cent par rapport au Dimensity 9300. Le cache L1 est deux fois plus grand et le cache L3 est augmenté d'un tiers. Les instructions Armv9.3 et SME2 sont également embarquées.

La partie graphique est assurée par le GPU «Mali-G1 Ultra» avec douze cœurs de shaders (MC12). Il supporte le ray tracing et est compatible nativement avec Unreal Engine 5.5 - y compris des fonctionnalités telles que Nanite et Megalights. Mediatek annonce jusqu'à 119 pour cent de performances de raytracing en plus et un upscaling de 60 à 120 FPS via MRFC 3.0.

La puce prend en charge la RAM LPDDR5X jusqu'à 10 667 MT/s et l'UFS 4.1 à quatre voies, ce qui devrait non seulement doubler le débit de données, mais aussi accélérer le chargement des modèles d'IA de 40 pour cent.

En matière de connectivité, Mediatek mise également sur la vitesse - et sur l'IA. Un modem 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 sont ainsi intégrés, chacun avec une optimisation basée sur l'IA : par exemple pour la prévision du trafic de données, la sélection des canaux et l'efficacité énergétique. Le positionnement par satellite (GNSS) a également été revu - grâce au traitement du signal assisté par IA, les données de localisation devraient être obtenues plus rapidement et plus précisément.

Les premiers appareils équipés du nouveau SoC sont attendus pour fin 2025.

Photo d’en-tête : Mediatek

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 8 personne(s)







