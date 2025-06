Nouveautés + tendances 1 0

digitec podcast Épisode 23 : Cyberpunk 2077, Apple Airpod Max, The Game Awards

"Cyberpunk 2077" est arrivé : bombastique, mais malheureusement aussi buggé. Les Game Awards ont désigné les meilleurs jeux de l'année et présenté quelques bandes-annonces passionnantes. Apple réclame 600 francs pour ses nouveaux écouteurs et Facebook devrait rendre Whatsapp et Instagram.

Le lancement du jeu de l'année n'est que partiellement réussi. Alors que de nombreux joueurs explorent avec enthousiasme «Cyberpunk 2077», les propriétaires de consoles plus anciennes sont confrontés à une toute autre situation. Les bugs et les mauvaises performances y donnent le ton. Apple et ses nouveaux Airpod Max ne se contentent pas d'une acoustique proverbiale. Les podcasteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les clients sont prêts à dépenser 600 francs pour cet appareil. Ils ne se prononcent pas non plus sur le fait de savoir si l'adaptation cinématographique de Metal Gear Solid avec Oscar Isaac dans le rôle de Solid Snake sera un flop ou non.

Thèmes

Les Game Awards

Shadowlands bat des records

Oscar Isaac en Solid Snake

Le retour d'Anakin

Les films WB directement sur HBO Max

Casque Apple pour 600.-

Facebook est poursuivi en justice

Stadia en Suisse

Le casting de Spider-Man 3 ne cesse de s'étoffer

Empire du péché

Cyberpunk 2077

