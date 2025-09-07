Nouveautés + tendances 21 7

Devolo monte en puissance : Routeur Wi-Fi 7 à 9300 Mbps

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 8/9/2025

Devolo lance deux nouveaux routeurs sans modem à l'IFA 2025. Ceux-ci viennent avec le Wi-Fi 7, tri-bande, maillage et jusqu'à 9300 Mbps pour le réseau domestique.

A l'occasion de l'IFA de Berlin, Devolo présente deux nouveaux appareils pour le réseau domestique. Il s'agit de deux appareils WiFi 7 BE6500 et WiFi 7 BE9300 tri-bande. On pourrait penser qu'ils ont été conçus spécialement pour la Suisse. De nombreux utilisateurs de ce pays se contentent du modem fourni par leur fournisseur d'accès (l'essentiel étant que tout fonctionne), mais ne peuvent pas gérer leur réseau comme ils le souhaitent. En effet, Devolo renonce à intégrer un modem et se concentre sur la gestion du réseau.

Les routeurs ont un design sobre.

Source : Florian Bodoky

Wi-Fi 7 et tri-bande embarqués

Les nouveaux appareils fonctionnent avec la norme Wi-Fi 7 (802.11be). Celle-ci utilise les trois bandes de fréquences connues de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Devolo utilise l'opération multi-link pour que votre ordinateur portable puisse utiliser plusieurs bandes de fréquences en même temps - s'il les supporte toutes. La fréquence de 6 gigahertz n'est pas encore très répandue. Le «plus petit» BE6500 atteint jusqu'à 6500 Mbps dans cette configuration. Son grand frère BE9300 tri-bande peut émettre et recevoir simultanément sur les trois bandes de fréquences (sans changer). Il atteint ainsi jusqu'à 9300 Mbit/s.

Un Gbit LAN, 2,5 Gbit WAN

Les deux modèles disposent de quatre ports LAN. Trois ports fonctionnent à 1 gigabit par seconde, un port prend en charge 2,5 gigabits par seconde. Vous pouvez également configurer ce port en tant que port WAN. Vous pouvez ainsi décider de manière flexible si le port 2,5 Gigabit sert d'accès rapide au réseau domestique ou de connexion au modem à fibre optique.

Les fonctions habituelles telles que OFDMA, MU-MIMO et Band Steering sont également de la partie. Elles permettent à de nombreux appareils de communiquer simultanément avec le routeur sans se gêner fortement les uns les autres.

Routeur, mesh ou point d'accès de luxe

Les deux nouveaux appareils peuvent remplir différentes fonctions. Vous pouvez soit les utiliser comme routeurs, auquel cas ils prennent en charge le contrôle central du réseau domestique. Ils gèrent les terminaux connectés, attribuent des adresses IP, sécurisent le trafic de données, etc.

Trois fois un Gbit/s, une fois 2,5 Gbit/s à l'arrière.

Source : Florian Bodoky

En tant que point d'accès, ces appareils fonctionnent sur des réseaux où un autre routeur est déjà présent. Ils désactivent leurs propres fonctions de routage et créent des signaux WLAN pour vos appareils - dans le réseau existant. Si vous avez plusieurs appareils, vous pouvez également les utiliser pour créer un réseau maillé. Ainsi, vos appareils (tels que smartphones, ordinateurs portables, tablettes, etc.) se connectent automatiquement au point d'accès qui offre la meilleure réception.

Devolo propose donc le BE6500 et le BE9300 à la fois individuellement et en kit de deux ou trois appareils. Ils sont également compatibles avec d'autres appareils Devolo, tels que des adaptateurs CPL ou des répéteurs.

Les deux routeurs BE6500 et BE9300 seront disponibles début 2026. L'entreprise n'a pas encore communiqué de prix.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

