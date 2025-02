Nouveautés + tendances 5 1

Deux icônes se rencontrent : le Motorola Razr et Paris Hilton

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 12/2/2025

L'icône de la pop Paris Hilton s'associe à Motorola pour lancer un smartphone en édition limitée. L'édition flamboyante du Motorola Razr 50 Plus allie non seulement la mode et la technologie, mais aussi un morceau d'histoire.

Quand Motorola et Paris Hilton s'associent, cela ne peut être que glamour. Leur œuvre commune : une édition limitée du Motorola Razr Plus. Plus connu ici sous le nom de Motorola Razr 50 Ultra. Comme il se doit, le smartphone pliable est rose vif, cher et ressemble à un petit sac à main. Il est livré avec deux dragonnes, l'une rose et l'autre rose avec des paillettes

L'édition limitée du Razr Plus avec son étui assorti et ses deux dragonnes.

Source : Motorola

L'histoire commune de Paris Hilton et Motorola

Si vous connaissez un peu le Motorola Razr V3 original, vous savez que cette collaboration est loin d'être improvisée.

Tout le monde sait que le razr et moi remontons à loin, 20 ans exactement. Le razr a toujours été et sera toujours mon accessoire go-to. Paris Hilton

Le succès marketing du Razr V3 est né il y a près de 20 ans grâce à Rihanna, Nicole Richie et justement Paris Hilton. A l'époque, Motorola misait déjà sur l'appareil mobile comme accessoire et sur sa taille pratique.

Les particularités de l'édition spéciale

Par rapport au Motorola Razr Plus régulier, vous obtenez principalement des ajustements visuels. Le boîtier rose est recouvert à l'arrière d'une texture ressemblant à du cuir. On y trouve également la signature de Paris Hilton, que l'on retrouve également sur l'étui fourni avec le téléphone. La charnière en aluminium est gravée de la mention "That's Hot"

Le Razr Plus dans un look sac à main chic.

Source : Motorola

Dans le smartphone lui-même, il y a également quelques ajustements visuels pour tous les passionnés de Hilton. Par exemple, vous trouverez de nombreux fonds d'écran montrant Paris dans des tenues glamour. Vous trouverez également quelques sonneries sur le smartphone, créées en collaboration avec l'icône de la pop.

Un appareil haut de gamme, sinon

Motorola fait actuellement des flipphones très prometteurs. Ainsi, vous obtenez ici un appareil avec un équipement haut de gamme. Un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm fournit la puissance nécessaire. La batterie de 4000 mAh vous permet de passer une bonne journée et de recharger le Foldable avec une charge rapide de 45 watts. Vous ne trouverez pas seulement un écran AMOLED de haute qualité à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur.

Pour prendre des photos et des selfies qui capturent votre vibe Paris Hilton, vous disposez de deux appareils photo principaux de 50 MP. De plus, une caméra frontale de 32 MP est intégrée pour les appels vidéo.

L'appareil haut de gamme en rose chic.

Source : Motorola

Le matériel est donc identique à celui du Motorola Razr 50 Ultra régulier, que j'ai renvoyé à Motorola à contrecœur après mon essai très positif. Après tout, le Razr 50 Ultra est également disponible dans une belle couleur, choisie par Motorola grâce à Pantone et affectueusement appelée "Peach Fuzz"

Test de produit Test du Motorola Razr 50 Ultra : une amélioration fulgurante donne de l’espoir aux smartphones pliables par Michelle Brändle

Prix et disponibilité

Le Razr Plus édition Paris Hilton sera disponible en quantité limitée à partir du 13 février sur le site de Motorola. Le prix de l'appareil devrait être de 1200 dollars, soit 200 dollars de plus que la version standard à sa sortie. Chez nous, vous pouvez obtenir le Motorola Razr 50 Ultra normal actuellement même à partir de 720 francs ou 780 euros.

On ne sait pas encore si l'édition limitée parviendra jusqu'à nous depuis les États-Unis. Une autre blonde au rose emblématique a cependant déjà trouvé le chemin de notre boutique et de mes mains. Le Barbie Phone est également livré avec de nombreux accessoires et fait revivre l'ère des téléphones à clapet en collaboration avec HMD. Techniquement, il n'est toutefois pas tout à fait à la pointe de la technologie.

En coulisse Détox numérique avec le Barbie Phone : is it kenough ? par Michelle Brändle

Photo d’en-tête : Motorola

Cet article me plait! Cet article plaît à 5 personne(s)