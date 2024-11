Design Nintendo et pavé numérique : 8BitDo annonce une nouvelle version de son clavier mécanique

8BitDo a présenté une version 108 touches de son clavier mécanique rétro. Il est donc désormais disponible avec un pavé numérique. Il sera disponible à partir de décembre avec un design NES et Famicom.

Le clavier mécanique rétro de 8BitDo, jusqu'à présent disponible uniquement avec 87 touches (disposition en touches), va s'agrandir. A partir du 6 décembre 2024, une nouvelle version avec 108 touches et un pavé numérique sera lancée sur le marché. Elle sera disponible dans un premier temps avec un design Nintendo NES et Famicom. Toutefois, ni Nintendo, ni NES, ni Famicom ne figurent dans la description du produit.

La version du clavier qui rappelle la Nintendo Entertainment System est appelée

Et voici l'édition

Il est possible que d'autres éditions du nouveau clavier suivent ultérieurement. Ainsi, pour la version originale, il existe également une édition Commodore 64 et une autre qui rappelle les anciens claviers IBM. Un jeu de Super Buttons surdimensionnés est fourni avec le clavier. Ils sont programmables et se branchent au moyen d'une prise jack 3,5 mm à l'arrière.

C'est ici que se branchent les Super Buttons, disponibles en plusieurs couleurs.

Source : 8BitDo

Le nouveau clavier dispose des mêmes commutateurs Kailh Box White V2 remplaçables à chaud que la version Tenkeyless. De même, il intègre un commutateur permettant de basculer entre le fonctionnement à 2,4 gigahertz, le Bluetooth et l'utilisation câblée. Le nouveau pavé numérique comprend quatre touches de fonction supplémentaires, comme la calculatrice.

Le nouveau pavé numérique dispose également de nouvelles touches de fonction.

Source : 8BitDo

En ce qui concerne le coût, 8BitDo veut voir 120 dollars US - le clavier est disponible en pré-commande dès maintenant dans la boutique du fabricant. L'expérience montre qu'il faudra attendre environ deux mois avant que le produit ne soit disponible chez nous (avec une disposition de clavier EN).

Si vous préférez un clavier sans pavé numérique, vous pouvez l'acheter immédiatement :

Clavier CHF 91.90 8bitdo Clavier mécanique N Edition ING. Int., Sans fil, Filaire 5.0 8