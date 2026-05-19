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Des mois de retard, mais le Trump Phone existe bel et bien

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 19/5/2026

Huit mois de retard, un design différent et un faux drapeau américain : le Trump Phone T1 est arrivé et ne mériterait pas d'être signalé sans son homonyme omniprésent.

En juin 2025, le Trump Phone T1 a été présenté et devait être disponible dès août ou septembre. La promesse «Made in the USA» a rapidement été remplacée par «American-Proud Design» et autres périphrases similaires. Après des mois d'attente, la chaîne de télévision NBC vient de mettre la main sur un premier smartphone doré.

Un relooking doré pour le HTC U24 Pro

Le Trump Phone qui vient d'être livré est certes un peu mieux équipé qu'annoncé initialement, mais il ne constitue pas pour autant une bonne affaire. La fiche technique correspond, à l'exception de la batterie, à celle du HTC U24 Pro. Les positions de la prise casque, de la prise microSD et des interruptions dans le cadre sont également identiques. La couleur dorée et le design du dos sont les seules particularités - et «Truth Social», le réseau social de la famille Trump, est préinstallé.

NBC a bien reçu son Trump Phone, mais sur le site de «Trump Mobile», on ne peut toujours que précommander le smartphone. 499 dollars - hors taxes - reste le prix de lancement du T1. Le HTC U24 Pro a été lancé il y a deux ans avec un prix de vente conseillé de 549 euros - TVA comprise. Pour ce prix, le Trump Phone propose un écran AMOLED de 6,78 pouces, le Snapdragon 7 Gen 3, un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo téléobjectif de 50 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et un appareil photo frontal de 50 mégapixels, ainsi qu'une batterie de 5000 mAh qui se charge jusqu'à 30 watts. Android 15 est préinstallé. Je maintiens que ce n'est pas une bonne affaire et qu'elle est réservée aux fanboys de Trump.

Le Trump Phone semble provenir de la même fabrication que le HTC U24 Pro.

Source : Trump Mobile

Les fiers Américains doivent toutefois s'accommoder du fait que le drapeau américain au dos du Trump Phone n'est pas correct. Nos confrères américains comptent onze bandes au lieu de treize pour les États fondateurs. Je dirais qu'il y en a douze, et que la famille présidentielle a sacrifié la plus basse au profit de l'inscription «Trump Mobile». Voilà comment le prétendu patriotisme prend fin rapidement.

Vous pouvez discuter des caractéristiques du téléphone dans les commentaires, mais nous supprimerons les insultes, les injures et autres.

Photo d’en-tête : Appareil mobile Trump

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