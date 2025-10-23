Nouveautés + tendances 13 4

Des canards armés de mitraillettes : "Escape from Duckov" à la conquête de Steam

Debora Pape Traduction : traduction automatique 23/10/2025

"Escape from Duckov" est le nouveau hit indépendant sur Steam. Celui-ci parodie le genre du jeu de tir d'extraction qui met les nerfs à rude épreuve avec des canards mignons et lourdement armés.

Les canards se déchaînent sur Steam : une fois de plus, un studio indépendant a réussi à créer un engouement avec un jeu bizarre. Dans «Escape from Duckov», vous équipez un canard d'armes jusqu'au bec et vous vous en servez pour vous frayer un chemin à travers les ennemis qui veulent s'en prendre à vos ailes tronquées. Votre objectif : quitter votre planète natale en forme d'œuf avant qu'elle ne soit détruite.

Les évaluations sur Steam montrent que derrière cet habillage amusant se cache un bon gameplay. Sur environ 12 500 évaluations, 96 pour cent sont positives.

De quoi s'agit-il dans «Escape from Duckov»?

Si le nom «Escape from Duckov» vous est vaguement familier, vous ne vous trompez pas. Il parodie le jeu de tir à la première personne en PvP «Escape from Tarkov», connu pour sa lutte acharnée pour le butin et sa courbe d'apprentissage abrupte. Le sérieux militaire de son modèle est tourné en dérision par «Escape from Duckov» grâce à son aspect mignon, son cadre absurde avec des canards armés et beaucoup d'humour.

Vous créez votre propre personnage de canard et vous vous retrouvez ensuite dans un monde post-apocalyptique. Votre quartier général et votre planque se trouvent dans un bunker, d'où vous pouvez parcourir le monde en vue de haut en bas. L'objectif est de récupérer le meilleur butin possible dans les zones dangereuses et de le ramener au bunker.

C'est ainsi que vous équipez votre canard d'un meilleur équipement et d'attributs plus puissants pour transformer plus rapidement les volailles ennemies en canards rôtis (oui, vraiment !). Utilisez les matériaux collectés pour améliorer votre bunker. Le but de la campagne est de construire une fusée pour quitter le monde des œufs.

En outre, vous rencontrerez des personnages étranges dans le monde et accomplirez des quêtes. Au total, «Escape from Duckov» offre, selon la description, une durée de jeu d'environ 50 heures par passage. La valeur de rejouabilité est censée être élevée, car le monde du jeu, les ennemis et le butin changent constamment. Cependant, contrairement à «Tarkov», «Duckov» est un jeu exclusivement solo.

Pourquoi «Escape from Duckov» est-il si bien accueilli?

La raison principale est que le jeu est amusant. Les errances à travers le monde sont censées être dangereuses : Vous perdez le butin que vous avez collecté si vous ne faites pas attention ou si vous êtes malchanceux. Cela crée de l'excitation et un sentiment de récompense lorsque vous réussissez à sauver le butin dans votre bunker.

Les combats devraient vous laisser une liberté tactique grâce à l'immense choix d'armes et à la possibilité de vous mettre à couvert. Le système de construction de bunker et de modelage d'armes devrait également être sophistiqué et amusant. Les mécanismes d'extraction captivants peuvent en outre être expérimentés sans le stress et la pression d'un jeu de tir JcJ classique. Cela rend «Escape from Duckov» plus détendu.

En outre, le jeu est bon marché. En temps normal, il coûte sur Steam environ 18 euros ou 15 francs. Actuellement, il est également disponible à un prix de lancement réduit.

Le support des mods est également bien accueilli par les joueurs. La Team Soda a indiqué qu'elle encouragerait les mods de la communauté. Cela permettra au jeu d'être encore mieux adapté aux souhaits de chacun.

En résumé, «Escape from Duckov» est populaire parce que c'est un bon jeu, avec un gameplay accessible mais passionnant et une bonne dose d'humour. Il est abordable et peut être amélioré par des mods. Le jeu a donc bien mérité son succès.

Photo d’en-tête : Équipe Soda

