Des caisses de Big Mac remplies de news : Reddit découvre sans doute la collection de VHS la plus absurde des années 2000

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 18/11/2025

Une gigantesque collection d'anciens enregistrements VHS dans des caisses de Big Mac datant de 2004 à 2009 est donnée - et l'équipe d'Internet Archive fait déjà la queue.

Si vous vous êtes déjà demandé combien d'espace prenaient des milliers de cassettes VHS : La réponse est «une pièce entière - plus plus de cartons McDonald's que vous ne pouvez en porter».

Quelles trouvailles peuvent bien contenir ces caisses?

Source : whatdoyouthinkisreal auf Reddit

C'est exactement à cela que ressemble une trouvaille qui fait actuellement figure sur Reddit. Une utilisatrice y donne des archives complètes d'actualités de l'époque 2004-2009, bien rangées sur des bandes magnétiques, le tout en provenance directe de son salon d'Ann Arbor. Le tout emballé dans des caisses de Big Mac.

Pourquoi des caisses McDonald's ? C'est simple : la femme qui a tout enregistré à l'époque travaillait pour le géant du fast-food. Recyclage à l'américaine.

Qui peut se porter candidat pour les cassettes VHS?

La bonne affaire est vite expliquée : Celui qui veut les cassettes doit les sauver. Et vraiment les sauver. En d'autres termes, les numériser. «Je ne donne la collection qu'à quelqu'un qui archive les cassettes», écrit l'utilisateur Reddit whatdoyouthinkisreal selon le portail Tom's Hardware. Environ 18 boîtiers seraient déjà partis. Le reste attend quelqu'un avec un lecteur VHS, une bonne histoire et beaucoup de patience.

Pas étonnant qu'une connaissance se soit immédiatement manifestée : Jason Scott de Internet Archive. Un homme dont le métier est de sauver les données de l'oubli. Sur Reddit, beaucoup ont immédiatement voté pour que les cassettes lui soient remises. Mais d'autres ont râlé : l'Internet Archive est déjà assis sur des tonnes de matériel qui n'a toujours pas été numérisé.

Le romantisme des archives se heurte à la réalité des archives.

Qu'est-ce que l'Internet Archive? L'Internet Archive est une bibliothèque numérique à but non lucratif basée aux États-Unis. Depuis 1996, elle rassemble et stocke tout ce qui est en ligne - et beaucoup de choses qui n'existent que hors ligne. Le plus connu est la Wayback Machine, une sorte de machine à remonter le temps pour les anciens sites web. En outre, le projet archive également des livres, des films, de la musique, des logiciels et des enregistrements VHS, préservant ainsi le patrimoine culturel numérique pour l'avenir.

Et qu'est-ce qu'il y a sur toutes ces cassettes ?

Sur les bandes, il n'y a pas de séries ou de sitcoms, mais des news. Mur à mur. CNN, MSNBC, Fox News et tous les moments de breaking news qui ont rempli les écrans entre 2004 et 2009 : De l'ouragan Katrina à la victoire électorale d'Obama, en passant par le lancement du premier iPhone. Et oui : même le légendaire vestiaire du Super Bowl de Janet Jackson est quelque part au milieu de tout cela.

Un regard dans la capsule temporelle des années 2000 - capturée sur VHS.

Source : whatdoyouthinkisreal auf Reddit

L'utilisateur de Reddit pense d'ailleurs que ce ne sont pas les actualités elles-mêmes qui ont le plus de valeur, mais les publicités qui se trouvent entre elles. Des minutes de voyage dans le temps dans un monde où «unlimited minutes» était encore un argument de vente et les smartphones plutôt... eh bien, stupides.

On ne sait pas encore si Internet Archive sera finalement retenu. Mais il ne fait aucun doute que ces boîtes devraient être numérisées. Car au final, la collection de VHS montre surtout une chose : l'histoire ne se passe pas sur papier glacé, mais sur une bande magnétique. Parfois même entre des frites et des Big Mac.

Photo d’en-tête : whatdoyouthinkisreal sur Reddit

