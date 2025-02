Nouveautés + tendances 10 2

"Dernier Samouraï debout : Netflix mélange "Squid Game" avec "Shōgun

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 14/2/2025

L'épopée historique rencontre le thriller de survie : dans "Last Samurai Standing" de Netflix, 292 guerriers appauvris se battent pour 100 milliards de yens. La première image a été publiée.

Le temps des samouraïs touche à sa fin - mais pour 292 guerriers, la compétition la plus sanglante de leur vie commence. "Last Samurai Standing", la prochaine série Netflix, envoie des épéistes appauvris dans une course mortelle pour 100 milliards de yens (environ 626 millions d'euros).

Une première image permet maintenant d'apercevoir l'acteur principal, le chorégraphe des combats et le producteur Jun'ichi Okada. Okada y incarne Shujiro Saga, un samouraï, et l'image le montre devant un temple en bois, entouré d'autres guerriers. C'est encore calme - mais probablement pas pour longtemps.

Bataille royale de samouraïs à l'ère Meiji

La série est basée sur le roman "Ikusagami" de Shogo Imamura, qui est également adapté en manga depuis 2022.

L'action débute à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire après l'époque d'Edo, lorsque le Japon était encore dirigé par un shōgunat, un régime militaire. L'empereur avait alors un rôle plutôt cérémoniel. Enfin, le shōgunat a pris fin avec la restauration Meiji en 1868, lorsque les samouraïs, autrefois honorables, ont été privés de leur statut privilégié, que le pouvoir politique est revenu à l'empereur Meiji et que le Japon s'est modernisé et ouvert à l'Occident.

"Quand les gens pensent aux samouraïs, ils imaginent une période très glamour de l'histoire japonaise", explique Kaata Sakamoto, responsable des contenus de Netflix au Japon. "Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas : Vers la fin de l'ère Edo, les samouraïs ont perdu leur éclat et leur pouvoir. 'Last Samurai Standing' raconte ce qui se passe lorsque les meilleurs et les plus féroces guerriers du Japon deviennent soudainement des gens ordinaires - et doivent se battre pour survivre."

Le principe est simple : chaque combattant reçoit un pendentif en bois qu'il défend au péril de sa vie. Celui qui perd le pendentif est éliminé - définitivement. Seuls ceux qui atteignent Tokyo en vie avec le pendentif capturé peuvent emporter l'argent du prix.

Une bataille royale, donc. Ou, pour faire court, la rencontre entre "Shōgun" et "Squid Game".

Le guerrier Shujiro (Okada), dépassé par les temps nouveaux, tente de trouver de l'argent pour sa femme et sa fille malades. Pour assurer leur survie, il ne lui reste qu'une option désespérée : un jeu mortel au temple Tenryuji de Kyoto. Là, il s'engage dans un combat où l'argent n'est pas le seul enjeu, mais où l'honneur et la survie sont également en jeu.

"Last Samurai Standing" débutera en novembre 2025

En plus de Jun'ichi Okada, le casting comprend notamment Riho Yoshioka, Kaya Kiyohara, Hiroshi Tamaki et Takayuki Yamada. Ils incarnent des samouraïs, des maîtres du sabre et d'anciens ninjas ou shinobis - chacun avec sa propre motivation et son propre style de combat.

Un casting truffé de stars japonaises.

Source : Netflix

Netflix confirme la sortie pour novembre 2025, mais reste discret sur les autres détails. On ne sait pas encore combien d'épisodes sont prévus, ni si une suite est envisagée par la suite. Ce qui est sûr, c'est que "Last Samurai Standing" s'inscrit dans la volonté de Netflix de se concentrer sur les productions japonaises - une tendance qui s'accélère après le succès de "Alice in Borderland".

Le mélange de drame historique, de thriller survivaliste et d'action coup de poing à l'épée devrait en tout cas faire parler de lui. Si vous n'en avez pas assez des histoires de samouraïs après "Shōgun" ou si vous imaginez "Squid Game" avec des katanas et des kimonos, réservez donc votre mois de novembre.

Photo d’en-tête : "Shōgun" / Disney+

