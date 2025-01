Dell équipe ses premiers ordinateurs portables d'un port USB-C modulaire

Sur les derniers ordinateurs portables de Dell, le port USB-C est plus facile à remplacer en cas de dommage. Et les appareils ont également reçu de nouveaux noms.

Dell dit adieu aux sous-marques comme XPS ou Vostro. A la place, trois nouvelles catégories doivent permettre de trouver plus facilement l'ordinateur portable qui convient. Il y a trois sous-catégories pour Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. Cela fait donc neuf catégories au total, qui rappellent aussi beaucoup les smartphones d'Apple

USB-C à visser et nouvelles cartes électroniques

Lenovo a annoncé dans une interview chez nous, rendre le port USB-C plus facilement réparable. Dell a été plus rapide et est le premier fabricant à commercialiser des prises fixées par des vis.

Sur les Dell Pro Plus et une sélection de Dell Pro Max (sur la photo), les connecteurs USB-C sont vissés et non soudés.

Source : Dell

Les ordinateurs portables étant chargés via UBS-C, le connecteur est particulièrement utilisé et s'use en conséquence. Jusqu'à présent, les prises sont soudées sur des cartes de circuits imprimés et ne peuvent pas être remplacées individuellement. Cela va changer sur les nouveaux appareils Dell Pro et certains appareils Dell Pro Max. Ici, les connecteurs USB-C sont fixés par des vis et peuvent être remplacés individuellement.

En outre, une carte mère redessinée et des cartes d'entrée/sortie indépendantes devraient également faciliter la réparation des appareils. Grâce à une modification de la chimie de la batterie, les batteries des modèles Dell Pro Plus nécessitent, selon le fabricant, 80 pour cent de cobalt en moins qu'auparavant.

Des nouvelles catégories pour faciliter le choix

Latitude, Precision, XPS, Vostro, OptiPlex : Dell réduit désormais ses anciennes catégories de produits à trois nouvelles : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. Ce changement s'applique aux ordinateurs portables, aux PC et aux moniteurs - pour les écrans, Ultrasharp continuera toutefois à vivre et Alienware, en tant que marque de jeux, restera également en place.

Le nouveau Dell 14 Plus. Le constructeur n'a pas encore annoncé un Dell Premium et donc un successeur à la série XPS.

Source : Dell

Le constructeur prévoit ses appareils Dell pour un usage privé. Les modèles Dell Pro sont en revanche conçus pour une "productivité professionnelle" dans le cadre du travail quotidien. Ceux qui ont besoin d'une performance maximale dans un environnement professionnel doivent se tourner vers les ordinateurs Dell Pro Max.

C'est ainsi que Dell liste ses nouvelles catégories.

Source : Dell

La subdivision en Base, Plus, Premium doit permettre de s'orienter au sein des catégories. Ainsi, il devrait être possible de voir au premier coup d'œil s'il s'agit de modèles d'entrée de gamme, d'appareils un peu meilleurs ou d'un des meilleurs appareils de chaque catégorie. Les chiffres sont toujours présents et, pour les ordinateurs portables, ils représentent la taille de l'écran. Voici quelques exemples de nouvelles annonces faites à l'occasion du CES 2025 :

Dell 14 Plus et Dell 14 Plus 2-en-1

Dell 16 Plus et Dell 16 Plus 2-en-1

Dell Pro 13 Premium et Dell Pro 14 Premium

Dell Pro 13 Plus, Dell Pro 14 Plus et Dell Pro 16 Plus

Dell Pro 14 et Dell Pro 16

Dell Pro Max 14 et Dell Pro Max 16

Les configurations précises pour les différents marchés, les prix et les disponibilités sont encore à venir.