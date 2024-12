Décision de justice:👍 ne signifie pas nécessairement un consentement général

A Munich, un agent immobilier et un concessionnaire automobile se disputaient un acompte d'environ 60 000 euros. En utilisant des emojis, l'agent immobilier aurait donné son accord pour une prolongation du délai de livraison de la voiture. L'agent immobilier et la Cour d'appel n'étaient pas de cet avis.

La Cour d'appel de Munich a examinĂ© la signification des emojis dans le contexte des dĂ©clarations d'intention juridiquement contraignantes. L'arrĂȘt Ă©tablit fondamentalement que les textes de Messenger sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme des dĂ©clarations d'intention, soumises aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la thĂ©orie des actes juridiques.

Cela inclut également, dans certaines circonstances, les emojis de chat, car ils reprennent "des fonctions telles que l'intonation, les gestes, les expressions faciales et d'autres éléments de langage corporel dans les conversations réelles". Attention donc à l'utilisation des emojis lorsqu'il s'agit d'argent ! En revanche, il est beaucoup plus difficile de juger de l'interprétation et de la signification des emojis.

Les emojis consensuels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme un consentement Ă la prolongation des dĂ©lais

Un agent immobilier avait commandé une Ferrari neuve à un concessionnaire automobile. Il a versé pour cela un acompte d'environ 60 000 euros. Le délai de livraison a été dépassé et l'acheteur a résilié le contrat. Mais le concessionnaire n'a pas voulu se prévaloir de la résiliation du contrat de vente et a conservé l'acompte. L'acheteur a donc intenté une action en remboursement et l'affaire a été portée devant le tribunal régional de Munich II.

C'est d'une telle Ferrari SF90 Stradale qu'il s'agit.

Source : Debora Pape

Mais le vendeur s'est rĂ©fĂ©rĂ© Ă un historique de discussion et a fait valoir que l'acheteur y avait exprimĂ© son accord pour une prolongation du dĂ©lai. Cela signifie que le vendeur pensait avoir plus de temps pour livrer la voiture. Le vendeur a mĂȘme demandĂ© des dommages et intĂ©rĂȘts Ă l'acheteur, car il avait dĂ» vendre la Ferrari bien en dessous du prix convenu aprĂšs toutes ces querelles.

Le tribunal de grande instance a toutefois rejeté la demande de l'acheteur. Il avait accepté la prolongation du délai et ne pouvait donc pas réclamer le remboursement de l'acompte. L'acheteur a alors fait appel en février 2024 et l'affaire a atterri devant la Cour d'appel de Munich. Là , l'historique WhatsApp et les emojis utilisés ont été disséqués en profondeur.

Un historique de discussion qui semble non contraignant devient la base du jugement

Le contrat de vente mentionnait une date de livraison sans engagement "au deuxiÚme ou troisiÚme trimestre 2021". Une mise en demeure et finalement une résiliation du contrat n'étaient donc possibles que deux trimestres plus tard, soit à partir du 1er avril 2022.

Vers la fin du troisiĂšme trimestre, le 21 septembre 2021, le vendeur a informĂ© l'acheteur par WhatsApp que la livraison Ă©tait reportĂ©e au premier semestre 2022. L'acheteur a rĂ©pondu : "Oups 😬". Sur demande, le vendeur a fourni un document du constructeur confirmant fermement la commande de la voiture. Le plaignant y a rĂ©pondu par 👍.

Le 27 janvier 2022, l'acheteur s'est manifestĂ© : "Le premier semestre a commencĂ©. 😄 dĂ©jĂ un signe de vie de Ferrari quand faut-il compter avec la voiture ?". Le vendeur a rĂ©pondu qu'un rĂšglement serait possible Ă partir du 9 mai, l'acheteur a rĂ©pondu "C'est bon". Lorsque le concessionnaire a signalĂ© un retard le 9 mai Ă©galement, l'acheteur a fixĂ© au 31 mai 2022 la date limite Ă laquelle la voiture devait ĂȘtre livrĂ©e - ce qui n'a pas Ă©tĂ© fait.

😬, 👍 et 😄 sous la loupe de la Cour d'appel de Munich

C'est pourquoi l'acheteur frustré s'est retiré du contrat le 1er juin et a demandé le remboursement de l'acompte. Le concessionnaire, quant à lui, a fait valoir que le délai de livraison avait été prolongé d'un commun accord jusqu'au 30 juin 2022. Il s'appuie pour cela sur le déroulement du chat : Par les emojis, l'acheteur aurait donné son accord pour la prolongation du délai.

Le visage grimaçant 😬 est difficilement interprĂ©table comme un consentement dans l'usage courant, ce qui est Ă©galement le cas de la cour d'appel. Une dĂ©claration d'approbation n'y est "en aucun cas associĂ©e", mĂȘme en cas de marge d'interprĂ©tation. Par le "oups 😬", l'acheteur aurait simplement voulu exprimer la surprise ou l'Ă©tonnement.

L'emoji pouce levĂ© 👍 est plus explicite : selon les dictionnaires d'emojis courants et mĂȘme l'usage dans la vie rĂ©elle, il signale en principe "l'approbation, le consentement ou la reconnaissance". Mais il n'aurait pas fait rĂ©fĂ©rence au retard de livraison, mais au fait que le fabricant avait bien reçu la commande

L'Ă©moji du rire 😄 communique certes, selon le tribunal, une ambiance positive et chaleureuse. Mais en dĂ©duire une acceptation de la prolongation du dĂ©lai "ne rĂ©sulte de rien", lit-on dans le jugement. Tout au plus pouvait-on y voir l'expression d'une "anticipation ou d'un espoir non spĂ©cifique" de la part de l'acheteur.

Le tribunal s'est finalement rangĂ© Ă l'avis du plaignant, l'ancien acheteur, et a dĂ©cidĂ© que l'acompte devait ĂȘtre remboursĂ©, intĂ©rĂȘts compris.