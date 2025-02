Nouveautés + tendances 6 2

Déception pour les fans de football : "Football Manager 25" annulé

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 7/2/2025

C'est surprenant, n'est-ce pas ? Chaque année, un nouveau volet de la série "Football Manager" était publié de manière fiable. Aujourd'hui, le travail sur "FM 25" a été arrêté. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la série ?

Sega et Sports Interactive (SI) ont récemment annoncé l'arrêt du développement de "Football Manager 25". Cette décision a été prise afin de se concentrer entièrement sur la prochaine version de la série, "Football Manager 26".

Le "Football Manager 25" devait initialement sortir en novembre 2024, mais a été repoussé à mars 2025 en raison de quelques problèmes techniques. Pourtant, la date de novembre avait déjà été retardée de quelques semaines par rapport à la période traditionnelle. Les développeurs s'étaient fixé pour objectif de réaliser le plus grand saut technique et graphique de l'histoire de la série. Cela impliquait de passer au moteur Unity. Un défi qui s'est avéré trop grand.

Les raisons de l'abandon

L'annulation n'est pas tout à fait une surprise à l'heure actuelle. En novembre dernier, les premières vidéos de gameplay avaient été annoncées pour ce mois de janvier. Cependant, aucune vidéo ni aucune autre news n'est venue. En revanche, de nombreuses vidéos YouTube de fans et de créateurs de contenu de la série ont fait part de leur inquiétude

Par dessus tout, l'expérience de jeu générale et l'interface utilisateur ne sont pas encore au niveau où elles devraient être, selon Sports Interactive. C'est ce qu'ont montré les playtests réalisés jusqu'à présent. En même temps, ils soulignent que la nouvelle orientation du jeu reste la bonne. C'est pourquoi, après de nombreuses discussions et consultations internes avec Sega, la décision a finalement été prise d'abandonner le projet et de se concentrer directement sur la prochaine version : le "Football Manager 26".

Quelle sera la suite ?

Cette nouvelle version devrait normalement sortir en octobre ou novembre de cette année. En plus du nouveau moteur Unity, il intégrera le football féminin et d'autres fonctionnalités nouvelles et révisées. Il n'y aura d'ailleurs pas de mise à jour du "FM 24" avec les dates de la saison 2024/25.

Dans la FAQ au sein du communiqué officiel, Sports Interactive aborde également quelques autres questions. Ils abordent notamment le thème des remboursements. Si vous avez déjà précommandé le jeu auprès d'un revendeur agréé par Sega, vous serez remboursé par le revendeur en temps voulu, selon SI. Si vous avez d'autres questions, vous devriez sinon vous adresser à ce point de vente.

Que pensez-vous de l'arrêt de "Football Manager 25" ? Avez-vous joué à l'un des épisodes précédents ? Faites-le moi savoir dans les commentaires.

Photo d’en-tête : Sports Interactive

Cet article me plait! Cet article plaît à 6 personne(s)