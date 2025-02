Nouveautés + tendances 9 4

De nombreuses obligations attendent WhatsApp dans l'UE

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 19/2/2025

WhatsApp compte plus de 45 millions d'utilisateurs dans toute l'Europe. Cela qualifie théoriquement le service de messagerie de "VLOP". Il devrait ainsi appliquer des règles strictes pour protéger ses utilisateurs, sous peine de se voir infliger des amendes.

WhatsApp compte aujourd'hui plus de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'UE. Ainsi, le service de messagerie pourrait bientôt être classé comme "Very Large Online Platform" (VLOP). Cette classification fait partie du Digital Services Act (DSA) de l'UE et implique des règles plus strictes pour les grands services en ligne. La décision de faire officiellement de WhatsApp un VLOP appartient désormais à la Commission européenne.

Pourquoi seulement maintenant?

En théorie, WhatsApp a atteint la "masse critique" d'utilisateurs depuis un certain temps déjà. Mais jusqu'à présent, il s'agissait principalement de discussions privées et de groupes de discussion. Comme ces derniers sont cryptés de bout en bout, WhatsApp ne peut pas y exercer de modération sur le contenu. Les canaux sont en revanche publics. Les entreprises ou les personnes publiques peuvent y partager du contenu avec les personnes qui les suivent. Ils existent depuis septembre 2023 dans l'UE, le chat avec les entreprises (par exemple les services d'assistance) depuis mai 2018. Ce dernier n'existe toutefois que dans des cas spécifiques et avec un consentement explicite.

Qu'est-ce que cela signifie pour WhatsApp?

Dès que WhatsApp sera considéré comme VLOP, le service devra prendre des mesures plus complètes pour modérer le contenu dans les canaux. Les utilisateurs devront pouvoir signaler plus facilement les contenus, biens ou services illégaux. WhatsApp devra également mettre en place des mécanismes permettant de supprimer plus rapidement ce type de contenu

De plus, la publicité sur la plateforme sera soumise à des règles plus strictes, notamment lorsqu'elle s'adresse aux enfants. Les utilisateurs européens auront également plus de contrôle sur leurs données et pourront refuser les systèmes de recommandation ciblés et le profilage. WhatsApp devra expliquer à la Commission européenne comment tout cela sera mis en œuvre dans un rapport d'évaluation des risques et un document stratégique sur la mise en œuvre des obligations.

Si WhatsApp ne se conforme pas à ces obligations, il s'expose à des pénalités - jusqu'à 6 pour cent du chiffre d'affaires annuel mondial de Meta. Celui-ci s'élevait à 164,5 milliards de dollars en 2024, l'amende maximale serait donc de 9,87 milliards, soit près d'un sixième du bénéfice net (62,4 milliards).

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plait! Cet article plaît à 9 personne(s)