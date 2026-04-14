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Davinci Resolve va-t-il devenir un concurrent de Lightroom ?

David Lee Traduction : traduction automatique 14/4/2026

Blackmagic a annoncé une nouvelle version de son logiciel vidéo Davinci Resolve. Outre de nombreuses nouveautés pour la production vidéo, la version 21 apporte pour la première fois un module photo. Cela pourrait constituer une nouvelle concurrence pour Adobe.

Davinci Resolve est surtout connu des producteurs vidéo. La prochaine mise à jour majeure du logiciel, Davinci Resolve 21, apporte cependant des nouveautés intéressantes pour les photographes. Blackmagic ajoute un module photo qui comprend à la fois la gestion des images et le traitement des fichiers RAW. Il devient ainsi un développeur RAW à part entière.

Le logiciel de Blackmagic existe en version gratuite, ce qui lui a valu une large diffusion. Ce sera également le cas pour la version à venir. Pour la version payante, Blackmagic demande actuellement 305 euros. La description des nouvelles fonctionnalités ne précise malheureusement pas lesquelles seront également disponibles dans la version gratuite.

Il existe déjà une version bêta que vous pouvez télécharger. Mais attention : au moins sur Mac, l'installateur écrase l'ancien logiciel Resolve sans demander son avis. De plus, le lecteur RAW ne fonctionnait pas chez moi. Pour l'instant, j'attendrais avant de l'essayer.

Après une brève première visite, je peux dire qu'au moins les fonctions de base sont également disponibles dans la version gratuite. Certains outils d'intelligence artificielle manquent cependant. Resolve 21 dispose désormais d'un «Photo Page». Elle permet d'effectuer des réglages de base tels que la balance des blancs, l'éclaircissement des ombres, la réduction des lumières, la saturation ou le contraste.

La fonctionnalité de Photo Page ne me fait pas bondir. Mais ce qui est passionnant, c'est que les pages Color et Fusion peuvent également être utilisées pour les photos. Cela ouvre de nouvelles possibilités - par exemple pour la création de couleurs, un point fort de Davinci Resolve.

Resolve 21 peut importer des catalogues Lightroom. Il dispose d'une gestion des images avec des mots-clés, des évaluations, des favoris et des tags. Est-ce le tueur de Lightroom, comme certains l'ont déjà proclamé ? Je suis sceptique. La nouvelle fonction photo devrait surtout intéresser les personnes qui sont déjà familiarisées avec Davinci Resolve. Et tout particulièrement pour tous ceux qui travaillent de manière hybride avec la photo et la vidéo. Avoir les mêmes outils pour les photos et les vidéos et obtenir le même look pourrait être un grand avantage. Pour la photographie pure, le passage de Lightroom représente toutefois un grand changement. Je ne peux pas dire à l'heure actuelle si cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il serait bon pour le marché qu'Adobe ait plus de concurrence.

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