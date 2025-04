Nouveautés + tendances 12 14

D'Andor aux Enfers : ce que Lucasfilm a présenté lors de la Star Wars Celebration 2025

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 22/4/2025

La Star Wars Celebration de cette année a eu lieu au Japon. Outre de nouveaux jeux, ainsi que d'autres saisons d'Andor et d'Ashoka, Lucasfilm a également présenté une toute nouvelle histoire de Star Wars.

La dernière édition de la Star Wars Celebration s'est déroulée en Europe. Aujourd'hui, Lucasfilm a présenté les projets en cours pour la première fois au Japon. Pendant trois jours, tout a tourné autour de la saga stellaire de George Lucas.

Les films et séries présentés :

«Andor» (saison 2, série réelle), 23.4.25

«Histoires de la pègre» (série d'animation), 4.5.25

«Reconstruction de la galaxie» (saison 2, série d'animation), 19.9.25

«Visions»** (saison 3, collection de courts métrages d'animation), 29.10.25

«Les aventures des jeunes Jedi» (saison 3, série d'animation), automne 2025

«The Mandalorian & Grogu» (film de cinéma), 21.5.26

«Ahsoka»** (saison 2, série réelle), 2026

«Maul - Shadow Lord» (série d'animation), 2026

«Visions Presents - The Ninth Jedi» (collection de courts métrages d'animation), 2026

«Star Wars : Starfighter» (film de cinéma), 27.5.27

Les jeux présentés :

«Star Wars : Monopoly Go !», 1.5.2025

«Star Wars Outlaws : A Pirate's Fortune», 15.5.25

«Star Wars : Zero Company», 2026

«Star Wars : Beyond Victory - A Mixed Reality Playset», en développement

Vous voulez en savoir plus sur les films, les séries et les jeux ? Vous trouverez ici plus d'informations et de bandes-annonces, classées par ordre de priorité.

«Star Wars : Starfighter»

Starfighter est le nouveau film Star Wars avec une histoire indépendante. Il se déroule cinq ans après «Star Wars : L'ascension des Skywalker». On ne sait pas grand-chose de l'intrigue pour l'instant, si ce n'est que Ryan Gosling y tiendra un rôle principal. De plus, l'histoire se déroulera dans une nouvelle période

Le film sera réalisé par Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), Kathleen Kennedy (présidente de Lucasfilm) sera la productrice déléguée et Jonathan Tropper (The Adam Project) écrira le scénario. Le film devrait sortir en salles le 27 mai 2027.

«The Mandalorian & Grogu»

Le long-métrage «The Mandalorian & Grogu» a été annoncé dès 2024. Lors de sa présentation au Japon, le réalisateur Jon Favreau et le co-scénariste Dave Filoni étaient présents, ainsi que l'acteur principal Pedro Pascal.

Les fans présents ont pu profiter des premiers extraits du film. En dehors de la Star Wars Celebration, vous n'avez malheureusement pas encore eu l'occasion de les voir. Pedro Pascal lui-même a publié une photo de lui sur son compte Instagram : en armure sombre de Din Djarin avec un casque Sous le bras. Son visage est rarement visible dans la série, et cela ne devrait pas changer dans le film. C'est pourquoi cette vue est d'autant plus précieuse. Pour savoir combien de fois vous verrez réellement Pascal dans le film et combien de fois vous ne verrez que sa voix, il faudra attendre le 21 mai 2026 au cinéma.

Merci à Pedro pour cette magnifique vision.

Source : Pedro Pascal/ Disney

«Visions et «Visions Presents - The Ninth Jedi»

«Star Wars : Visions» a été créée en tant que série exclusive pour Disney+ et a fait ses débuts en 2021. Ici, différents réalisateurs du monde de l'animation racontent leurs propres histoires Star Wars sous forme de courts métrages. Parmi les studios de la deuxième saison, on trouvait des studios japonais, mais aussi anglais, sud-africains, indiens et d'autres régions du monde. Il en résulte des styles très différents

Le fait que la saison 3 soit à nouveau entièrement réalisée par des studios japonais semble être un pas en arrière. La créativité des studios choisis, dont Kamikaze Douga et Trigger, et leur façon unique de raconter des histoires, m'intriguent néanmoins. Les résultats devraient donc être tout aussi créatifs et différents.

«The Ninth Jedi» n'était à l'origine prévue que comme un épisode de la série Visions. Maintenant, elle aura sa propre série dérivée.

La saison 3 de «Star Wars : Visions» débutera le 29 octobre 2025 sur Disney+ avec neuf courts métrages. Elle ne sera suivie qu'en 2026 par «The Ninth Jedi».

«Maul - Shadow Lord»

Le célèbre méchant Dark Maul aura sa propre série d'animation. Elle se déroule après les événements de «The Clone Wars». Maul prend le contrôle de la pègre de l'univers Star Wars et devient le chef de Crimson Dawn. Un autre lien avec «The Clone Wars»: Sam Witwer revient en tant que voix de Maul. Une distinction claire avec «The Clone Wars» est cependant le style d'animation.

Disney n'a pas encore présenté de bande-annonce officielle en dehors des Star Wars Celebrations. La série est cependant encore en production et ne devrait être lancée qu'en 2026 sur Disney+.

«Andor»

La deuxième saison d'Andor débute aujourd'hui, 22 avril 2025. Notre collègue Luca Fontana a pu regarder les épisodes en avant-première et a été enthousiasmé, avec 5 étoiles d'enthousiasme. Qu'est-ce que vous attendez ?

«Ahsoka»

Le tournage de la deuxième saison d'Ahsoka est dans les starting-blocks. L'un des grands changements est le remplacement du personnage de Baylan Skoll, l'adversaire de l'héroïne en titre. Il était joué par Ray Stevenson, qui est décédé en 2023 avant le début de la saison 1. Il est désormais remplacé par Rory McCann (Game Of Thrones). Des images du nouveau personnage ont été montrées au Japon, mais le créateur de la série, Dave Filoni, n'a pas voulu en dire plus sur son histoire.

Un beau détail est visible dans la bande-annonce : Hayden Christensen sera apparemment de retour dans le rôle d'Anakin Skywalker. Huit épisodes sont prévus, qui seront diffusés sur Disney+ en 2026.

«Les aventures des jeunes Jedi»

Pour tous les jeunes fans de Star Wars et ceux qui le sont restés, une suite à la série d'animation «Les aventures des jeunes Jedi» est en cours de production. On y retrouve la padawan Kai Brightstar, Lys Solay et Nubs. Bien sûr, la pilote Nash Durango ne doit pas manquer à l'appel, tout comme le droïde RJ-83. Outre ces visages familiers, de tout nouveaux personnages devraient faire leur apparition, comme le trio de droïdes espiègles Gigi, Dozer et Beepers.

Il vous faudra patienter jusqu'à l'automne, date à laquelle la saison 3 sera diffusée sur Disney+.

«Reconstruction de la Galaxie : Pieces Of The Past»

Darth Jar Jar n'est pas seulement le Sith le plus improbable de la galaxie, il revient même dans une deuxième saison. Avec «Lego Star Wars : Reconstruction de la Galaxie», le canon Star Wars est complètement bouleversé. En plus des figurines Lego habituelles, des Brickheadz sont de la partie, des figurines avec des têtes géantes et mignonnes ( ?). Vous verrez notamment Ahsoka comme une de ces figurines. Les auteurs et producteurs Dan Hernandez et Benji Samit sont de nouveau de la partie et annoncent officiellement : Les histoires de Sith Jar Jar et de Jedi Bob continuent. C'est tout ce qu'un fan de Star Wars et de Lego doit savoir, n'est-ce pas ?

La saison 2 de «Star Wars : Reconstruction de la Galaxie» comprend à nouveau quatre épisodes. Ils seront diffusés à partir du 19 septembre 2025 sur Disney+

«Histoires de la pègre»

La série d'anthologie animée, dans le style des Histoires des Jedi et des Histoires de l'Empire, met en lumière la face cachée de la galaxie Star Wars à travers les yeux de deux méchants. Le créateur Dave Filoni consacre trois épisodes à l'ancienne chasseuse de primes Asajj Ventress. Elle se voit offrir la chance d'une nouvelle vie. Les trois autres épisodes sont entièrement consacrés au méchant Cad Bane, qui a le droit de sévir pendant cette période.

Les six épisodes seront tous publiés le 4 mai 2025. Parfait pour un marathon lors du Star Wars Day.

«Star Wars Zero Company»

Le jeu «Star Wars Zero Company» vise à nous offrir une toute nouvelle perspective de la Guerre des Clones. Dans ce jeu tactique solo au tour par tour, vous prenez les commandes d'un conflit galactique.

L'ancien officier Hawks est le personnage principal. C'est vous qui décidez de son apparence. Avec lui, vous dirigez votre propre équipe de mercenaires : la Zero Company. Elle est composée de différentes espèces et classes (Jedi, guerriers clones, astrochimistes, etc.).

La sortie est prévue pour 2026 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S.

«Star Wars Outlaws : A Pirate's Fortune»

Rejoignez Kay et Nix dans une nouvelle aventure dans «Star Wars Outlaws : A Pirate's Fortune».

Dans le nouveau pack d'histoire pour «Star Wars Outlaws», Kay Vess et Nix font équipe avec le légendaire Hondo Ohnaka pour un voyage qui se déroule après la fin de l'histoire principale du jeu de base. Dans la bande-annonce, Vess Hondo libère le pirate de l'espace Ohnaka.

Le DLC sera disponible à partir du 15 mai sur Windows PC, PS5 et Xbox Series X/S. Ubisoft a également révélé qu'une version Nintendo Switch 2 du jeu sortira le 4 septembre.

«Star Wars : Monopoly Go !»

Vos personnages préférés de la galaxie Star Wars seront disponibles à partir du 1er mai sur «Monopoly Go». L'événement crossover Star Wars introduit des scènes célèbres de films, des courses de pods et la récupération de précieux trésors de Tatooine dans le jeu pour smartphone déjà bien connu.

«Star Wars : Beyond Victory - A Mixed Reality Playset»

Star Wars : Beyond Victory a publié une nouvelle bande-annonce mettant en scène Volo, Lauda et un dangereux Dug en solde.

Dans «Beyond Victory», vous contrôlez un podracer qui fonce à travers les canyons et évite les obstacles sur la piste du podracer. Avec Lauda et Sebulba dans l'oreille, qui donnent des conseils, des avis et parfois des insultes, vous prenez un cours accéléré de podracing.

«Star Wars : Beyond Victory» est actuellement développé pour les casques Meta Quest. Les fans japonais sont parmi les premiers à pouvoir en faire l'expérience.

Qu'est-ce que vous attendez le plus de la galaxie Star Wars?

Photo d’en-tête : Disney

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 12 personne(s)