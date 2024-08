D23 Expo 2023 : Tous les temps forts, de Star Wars à Marvel

Lors de l'exposition des fans D23 de cette année, Disney a profité de l'occasion pour faire de nombreuses nouvelles bandes-annonces et annonces de projets à venir dans les univers Disney, Marvel et Star Wars. Entre autres : "Skeleton Crew et Blanche-Neige.

Chaque année, les fans de Disney célèbrent leurs héroïnes et leurs héros lors de ce qui est devenu le plus grand salon des fans de Disney au monde, la D23 Expo. Il est de bon ton depuis longtemps que Disney profite de l'occasion pour contribuer lui-même à l'euphorie générale avec de nouvelles bandes-annonces et de nouvelles annonces.

Regardons les principales révélations et bandes-annonces qui ont été faites.

Star Wars

Première bande-annonce de "LEGO Star Wars : Rebuild the Galaxy"

"The Lego Movie", mais dans l'univers de "Star Wars" ? Hell, yeah ! Dans celui-ci, le jeune Sig, doublé par la star de "Stranger Things" Gaten Matarazzo, déracine accidentellement la fameuse pierre angulaire. Si bien que la galaxie lointaine, très lointaine, se dissout et se recompose complètement. Sig doit maintenant tout faire pour remettre la galaxie en ordre d'une manière ou d'une autre avant que des créatures obscures comme Dark Jar Jar ou le méchant C-3PO ne sèment la terreur pour toujours. Qui sait, peut-être que Luke Skywalker sera de la partie?

Lancement: 13 septembre

Où: Disney+

Première bande-annonce de "Skeleton Crew"

Annonçons le Sarlacc dans la fosse : la banlieue légèrement futuriste et typiquement américaine des années 1980 dans la bande-annonce. Elle ne correspond pas du tout à Star Wars. On nous avait pourtant prévenus : il y a deux ans, on nous avait déjà mis l'eau à la bouche en nous disant que "Skeleton Crew" était un mélange de"Les Goonies", "E.T." et "Stranger Things" - tout simplement dans l'espace!

Ça me dérange ? Pas du tout. Dans le style des films d'Amblin de Steven Spielberg des années 1980, le film met en scène un groupe d'enfants de banlieue de 10 ans qui se perdent sur une planète inconnue et doivent trouver leur chemin pour rentrer chez eux. Et aussi joliment nostalgique et confortable que "Skeleton Crew" capture ce sentiment d'aventure, de suspense et de magie enfantine, je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule. Et Jude Law en (soi-disant) Jedi : peut-il faire mieux ?

Début: 3 décembre

Où: Disney+

Autres annonces

Le tournage du film "The Mandalorian and Grogu" a commencé. Une bande-annonce a été présentée lors du salon. Date de sortie : 22 mai 2026.

Marvel

Nouvelle bande-annonce d'"Agatha All Along"

Agatha Harkness, la vieille sorcière des comics, a volé la vedette à tout le monde dans la version très rajeunie du MCU dans "WandaVision". Sa chanson endiablée "Agatha All Along", le grand coup de théâtre, a particulièrement conquis le cœur des fans.

Pas étonnant qu'elle ait maintenant son propre show. Celle-ci reprend là où WandaVision s'était arrêtée : Wanda Maximoff, la Scarlett Witch, a privé Agatha de ses pouvoirs et l'a placée dans un Hex qui, à la manière de "The Matrix", lui a fait croire à une prison sous la forme d'un faux monde. Mais maintenant que Wanda a elle-même été tuée dans "Dr. Strange in the Multiverse of Madness", le Hex s'est probablement dissous - et avec lui la prison d'Agatha. Elle a donc retrouvé sa liberté, mais pas ses pouvoirs.

Comment les récupère-t-elle ? Dans la bande-annonce, il est question de la "Witches' Road". J'en ai déjà parlé dans mes Revues d'épisodes de "WandaVision". En bref, la route des sorcières est un chemin mystique qui sert de lien entre différentes réalités magiques pour les sorcières puissantes. Dans les bandes dessinées, elle symbolise pour Wanda Maximoff la possibilité de réparer ses erreurs et de trouver la paix intérieure. Dans "Agatha All Along", probablement aussi - mais pour Agatha. Espérons que la série sera malgré tout aussi sombre et effrayante que la bande-annonce le laisse entendre.

Lancement : 18 septembre

Où: Disney+

Autres annonces

Des séquences de "Marvel's Daredevil : Born Again" montrent le retour de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, Vincent D'Onofrio dans celui du Caïd et Jon Bernthal dans celui du Punisher, ainsi que le nouveau héros White Tiger et un nouveau méchant : Muse. La série devrait être diffusée sur Disney+ à partir de mars 2025.

montrent le retour de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, Vincent D'Onofrio dans celui du Caïd et Jon Bernthal dans celui du Punisher, ainsi que le nouveau héros White Tiger et un nouveau méchant : Muse. La série devrait être diffusée sur Disney+ à partir de mars 2025. Le tournage de "The Fantastic Four : First Steps" a commencé. La date de sortie visée est le 25 juillet 2025 et le thème musical principal a été dévoilé en direct sur place : Cliquez!

a commencé. La date de sortie visée est le 25 juillet 2025 et le thème musical principal a été dévoilé en direct sur place : Cliquez! Le producteur exécutif et réalisateur de "Black Panther" Ryan Coogler a présenté la prochaine série Disney+ "Ironheart" , qui suit Riri Williams de "Black Panther : Wakanda Forever" alors qu'elle fait face à une nouvelle menace.

, qui suit Riri Williams de "Black Panther : Wakanda Forever" alors qu'elle fait face à une nouvelle menace. Marvel Animation a présenté des aperçus exclusifs de spectacles à venir tels que "Et si... ?", "X-Men '97 : Saison 2", "Eyes of Wakanda", "Marvel Zombies" et "Your Friendly Neighborhood Spider-Man".

Walt Disney Studios

Nouvelle bande-annonce de "Mufasa : Le Roi Lion"

Ce n'est pas que la mort de Mufasa dans "Le Roi Lion" n'ait pas été suffisamment traumatisante. Maintenant, nous apprenons que Mufasa et Scar, son meurtrier, étaient encore des amis d'enfance, qui ont traversé des épreuves ensemble.

La bande-annonce révèle déjà plusieurs choses : Scar ne s'est pas appelé Scar à la naissance, mais Taka. Qui appellerait son enfant Scar avant qu'il n'ait une seule cicatrice ? Nous apprenons également que Mufasa n'a pas de sang royal, mais qu'il était un chien errant qui a été trouvé et adopté par la famille royale de Taka - grâce à Taka. Ainsi, lorsque Scar parle plus tard dans "Le Roi Lion" du fait qu'il aurait dû être roi, ces mots ont soudain un tout autre poids.

Ce que je peux déjà voir de la bande-annonce : Les animaux semblent désormais animés de manière un peu plus expressionniste qu'auparavant. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Toujours est-il que les réalisateurs se sont rendu compte que l'adaptation en live action du "Roi Lion" était un peu trop dénuée d'émotions. En effet, les animaux animés de manière photoréaliste montraient autant d'émotions sur leurs traits que les vrais animaux, c'est-à-dire aucune.

Lancement : 20 décembre

Où: Cinéma

Première bande-annonce de "Blanche-Neige"

C'est donc lui. La première bande-annonce de Blanche-Neige. Et les polémiques ne s'arrêtent pas là. On se souvient qu'en 2022, Disney annonçait le remplacement des sept nains par "sept êtres magiques", estimant qu'il n'était plus d'actualité de caster des humains de petite taille pour jouer les nains cherchant des diamants dans des grottes. Un an plus tard, confirmation sous forme de photos de plateau non officielles : Au lieu des sept nains, il y avait sept personnes de sexes, de tailles, de couleurs de peau et d'ethnies différentes. Un véritable vaisseau amiral de la diversité.

Ce n'est pas tout : peu de temps après, l'actrice principale Rachel Ziegler [a jeté de l'huile sur le feu en qualifiant le prince de l'original de 1937 de voyeur, qui pourrait bien être retiré du film. Après tout, dans la nouvelle version, il ne s'agit plus de savoir qui est "la plus belle", mais "la meilleure dirigeante de tout le pays". Pourquoi un prince serait-il encore nécessaire ? La débâcle des relations publiques était parfaite. Tellement parfait que Disney s'est vu contraint de [reprendre massivement le tournage](https://thatparkplace.com/disney-allegedly-makes-massive-changes-to-snow-white-during-two-years-of-reshoots-in-the-wake-of-rachel-zeglers-pr-disaster/) et de repousser la sortie du film à 2025. Le résultat ? Cette bande-annonce, dans laquelle les sept nains sont de retour. En images de synthèse. Et probablement en train de creuser des diamants. Quoi qu'on ait pu dire en 2022, cela a été poussé à l'absurde. Mais les fans ont obtenu gain de cause. Car la bande-annonce, il faut le reconnaître à Disney, ressemble maintenant effectivement à une adaptation très fidèle. Lancement : 21 mars 2025

Où: Cinéma

Autres annonces

L'adaptation en live action de "Lilo & Stitch" n'a pas encore de bande-annonce, mais a tout de même les premières images animées du petit monstre Stitch - la créature la plus dangereuse de tout l'univers. Le film sortira dans les salles à l'été 2025. Cliquez ici pour voir le court clip : [Cliquez!](https://x.com/DisneyStudios/status/1822128805961732497)

n'a pas encore de bande-annonce, mais a tout de même les premières images animées du petit monstre Stitch - la créature la plus dangereuse de tout l'univers. Le film sortira dans les salles à l'été 2025. Cliquez ici pour voir le court clip : [Cliquez!](https://x.com/DisneyStudios/status/1822128805961732497) La musique de "Tron : Ares" , la suite de "Tron : Legacy", sera composée par [Nine Inch Nails](https://youtu.be/5PBhmMhZlto). Ils succèdent ainsi à Daft Punk, qui composait auparavant la musique. "Tron : Ares" devrait sortir au cinéma le 10 octobre 2025.

, la suite de "Tron : Legacy", sera composée par [Nine Inch Nails](https://youtu.be/5PBhmMhZlto). Ils succèdent ainsi à Daft Punk, qui composait auparavant la musique. "Tron : Ares" devrait sortir au cinéma le 10 octobre 2025. "Avatar 3" a un titre officiel : "Avatar : Fire and Ash" . Selon le réalisateur James Cameron, le film n'est pas ce que nous attendions, mais c'est ce que nous voulions. Cameron a également promis que le film introduirait "de nouvelles cultures, de nouveaux lieux et plus de Pandora que jamais". La date de sortie prévue est le 20 décembre 2025.

. Selon le réalisateur James Cameron, le film n'est pas ce que nous attendions, mais c'est ce que nous voulions. Cameron a également promis que le film introduirait "de nouvelles cultures, de nouveaux lieux et plus de Pandora que jamais". La date de sortie prévue est le 20 décembre 2025. C'est le moment que vous attendiez : "The Greatest Showman" sera adapté en comédie musicale à Broadway. Sur scène, la chanson "This is the Greatest Show" a été interprétée. [Des frissons](https://youtu.be/5PBhmMhZlto).

Walt Disney Animation Studios

Nouvelle bande-annonce de "Moana 2"

[[video:253792]] Dans "Moana", la tribu de la jeune héroïne polynésienne ne pensait encore qu'à sa propre petite île idyllique. Seule Moana aspirait à l'éloignement. Non sans raison. Car à la fin du film, on découvre que sa tribu était autrefois une grande nation de navigateurs - et c'est ainsi que Moana a fini par prendre la mer, à la recherche de nouveaux mondes. Dans le nouveau film, la jeune Moana est donc maintenant chef de tribu et a une petite sœur. Et apparemment, sa quête ne semble pas avoir porté beaucoup de fruits. Selon la bande-annonce, une malédiction pèse sur son peuple, qui ne sera levée que si Moana parvient à s'établir sur une île recouverte de sombres nuages

Lancement : 27 novembre

Où: Cinéma

Autres annonces