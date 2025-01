Course sur le marché des lunettes AR : Samsung et Google défient Meta et Apple

Samsung cherche de nouveaux moteurs de croissance et s'associe à Google pour développer des lunettes AR. Ensemble, les deux entreprises unissent leurs forces pour défier Meta et Apple.

Samsung et Google ont annoncé un partenariat stratégique pour développer ensemble des lunettes de réalité augmentée (AR). Cette coopération a été confirmée par TM Roh, président de la division Mobile Experience de Samsung, au média américain Bloomberg.

L'objectif du partenariat est d'atteindre la qualité et la commercialisation des lunettes AR le plus rapidement possible. Il n'y a toutefois pas encore de calendrier précis, précise Roh. Les lunettes AR devraient toutefois être commercialisées "dès que possible". Contrairement aux lunettes VR, les lunettes AR ne sont pas destinées à créer un monde virtuel devant les yeux du porteur ou de la porteuse, mais à projeter des données et des graphiques dans le monde réel, créant ainsi une "réalité augmentée" - d'où leur nom.

Les lunettes AR vous permettent par exemple d'obtenir des informations virtuelles lors de votre promenade en ville.

Source : Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Les deux entreprises collaborent déjà depuis décembre dernier dans le cadre du projet Moohan. Ce projet porte sur le développement d'un casque de réalité mixte. La réalité mixte est une technologie qui combine les mondes réel et virtuel. Elle permet de combiner des contenus physiques et numériques en temps réel et d'en faire l'expérience de manière interactive. Pour ce faire, les objets virtuels peuvent être intégrés dans l'environnement réel, ce qui leur permet d'interagir avec lui et avec les utilisateurs

Base technologique et développement

Les lunettes AR fonctionneront sur le nouveau système d'exploitation Android XR, spécialement conçu pour les casques portables. Samsung et Google veulent l'optimiser davantage et garantir une intégration transparente. Pour cela, les entreprises prévoient d'impliquer des développeurs tiers afin de fournir une large gamme de contenus et d'applications pour les lunettes AR.

Cela correspond au récent partenariat entre Samsung et Google dans le domaine des smartphones, où l'IA de Google "Gemini" remplace le "Bixby" de Samsung et devient le nouvel assistant vocal IA:

La concurrence stimule les affaires

Avec ce partenariat, Samsung et Google entrent en concurrence directe avec Meta et Apple, qui travaillent également sur les technologies de RA. Meta prévoit de lancer ses lunettes AR Artemis en 2027, tandis qu'Apple garde ses ambitions AR largement secrètes.

Les lunettes Artemis AR de Meta

Les lunettes AR Artemis sont, selon Meta, une évolution des lunettes AR Orion, présentées par Meta l'année dernière.

Ces lunettes AR seront plus légères et plus avancées que leurs prédécesseurs et sont conçues pour offrir une véritable expérience AR, qui pourrait même remplacer les smartphones. C'est ce que révèle un rapport de Bloomberg. Ils sont fournis avec un petit palet et un bracelet pour contrôler l'affichage. Meta travaille à optimiser les coûts, les écrans et la production de masse afin de rendre les lunettes Artemis commercialisables.