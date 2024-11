Coup de filet européen contre le réseau de streaming : 560 fournisseurs hors ligne

Une opération policière paneuropéenne a permis de démanteler l'un des plus grands réseaux de streaming au monde. Il fournissait à plus de 22 millions d'utilisateurs, parfois illégalement, des films, des séries et des retransmissions sportives protégés par des droits d'auteur.

Dans le cadre de l'opération "Taken Down", les autorités policières de neuf pays européens - dont la Suisse - ont démantelé un réseau de fournisseurs de services de streaming et de télévision sur IP. C'est ce que rapporte l'agence de police européenne Europol. Le fournisseur d'accès était basé et actif à la fois dans l'UE et dans d'autres parties du monde. Au total, sa clientèle comptait plus de 22 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices sur différentes plates-formes.

Jan Op Gen Oorth, porte-parole d'Europol, devrait être satisfait.

Source : licdn.com

Comme Europol l'a annoncé, ils enquêtent sur un total de 102 personnes suspectes. Onze d'entre elles ont déjà été arrêtées. Elles sont accusées d'avoir diffusé en ligne des contenus protégés par des droits d'auteur. Le matériel était mis à la disposition des clients via leurs propres services de streaming et via plus de 500 revendeurs IPTV.

Un riche butin lors d'une perquisition

Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont effectué 112 perquisitions et saisi de la drogue, des armes, une centaine de domaines, 29 serveurs ainsi que 270 autres appareils. Elles ont également trouvé 40 000 euros en liquide et une crypto-monnaie de 1,6 million d'euros.

Selon le communiqué de presse de la police italienne, le réseau percevait environ 250 millions d'euros par mois. Outre les programmes de télévision réguliers, des contenus de télévision payante et en direct tels que Sky, Dazn, Amazon Prime, Netflix, Disney+ ou Paramount étaient disponibles.

Les autorités policières italiennes et européennes n'ont pas précisé quels sites de streaming ou revendeurs IPTV faisaient exactement partie du réseau démantelé. Elles ne mentionnent pas non plus de noms de domaine. Au total, ce sont environ 560 revendeurs qui ne peuvent plus offrir ce service.

En plus de la police suisse, les autorités de Bulgarie, de Croatie, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Suède, de Roumanie et du Royaume-Uni ont également participé à l'opération.