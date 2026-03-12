Nouveautés + tendances 10 1

Core Ultra 200S Plus : deux nouveaux CPU Arrow Lake

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 12/3/2026

Intel met à jour sa solde de processeurs de bureau. Les deux nouveaux processeurs de la série "Arrow Lake" reçoivent des cœurs supplémentaires et prennent en charge une mémoire vive plus rapide.

« Le Core Ultra 7 270K Plus est, selon Intel, rien de moins que le processeur de jeu de bureau» le plus rapide de tous les temps. Il dispose de 24 cœurs de calcul, les huit cœurs de performance atteignant jusqu'à 5,5 gigahertz (GHz), se rapprochant ainsi du modèle haut de gamme Core Ultra 9 285K.

Quatre cœurs efficaces de plus et des chipsets plus rapides

Le Core Ultra 5 250K Plus dispose au total de 18 cœurs de calcul, dont six sont des cœurs de performance qui atteignent jusqu'à 5,3 GHz en mode turbo. Par rapport à ses deux prédécesseurs - Ultra 7 265K et Ultra 5 245K - Intel augmente la liaison de données entre les chipsets (fréquence d'horloge Die-to-Die) de 900 mégahertz. Ils atteignent ainsi nominalement 3,0 GHz et une carte mère Z890 coûteuse n'est plus nécessaire. Elle ne ferait qu'augmenter la fréquence d'horloge Die-to-Die de 200 mégahertz supplémentaires avec le profil d'overclocking 200S Boost. La limite de mémoire passe de DDR5-6400 à DDR5-7200.

En comparaison maison avec leurs prédécesseurs, le 250K Plus et le 270K Plus devraient offrir respectivement 13 et 15 pour cent de performances supplémentaires. Par rapport à la concurrence d'AMD - concrètement le Ryzen 9 9700X et le Ryzen 5 9600X - Intel mesure entre 83 et 103 pour cent de performances supplémentaires dans différents essais de benchmark.

Intel présente ses nouveaux CPU sous un jour favorable face à la concurrence.

Source : Intel

Intel n'a pas présenté le Core Ultra 9 290K précédemment colporté. Il semble qu'il n'y ait plus guère de place pour des améliorations au sommet. En revanche, d'autres nouveautés devraient voir le jour dans le bas de gamme, notamment des versions F moins chères et sans puce graphique intégrée.

Le Core Ultra 7 270K Plus est encore plus lent que le Core Ultra 9 285K - qui coûte pourtant environ un tiers de plus. Cela rend le nouveau CPU intéressant, même sans le superlatif d'Intel.

Prix et disponibilité

Intel vendra les deux nouveaux processeurs à partir du 26 mars 2026. Aux États-Unis, leur prix conseillé n'a pas changé par rapport aux versions précédentes. Le Core Ultra 5 250K Plus devrait coûter 199 dollars US et le Core Ultra 7 270K Plus 299 dollars US. Les prix dans notre pays ne suivront que lors du lancement commercial.

Photo d’en-tête : shutterstock.com/InFocus.ee

