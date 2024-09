Copilot+ : les fonctions d'intelligence artificielle arrivent sur les ordinateurs portables équipés de puces Intel et AMD à partir de novembre

Les PC Copilot+ seront plus nombreux à partir de novembre. Les ordinateurs portables équipés de chipsets Intel et AMD auront alors également accès aux fonctions d'intelligence artificielle de Windows.

Actuellement, les fonctions Copilot+ sont encore exclusivement disponibles sur les ordinateurs portables équipés de puces Snapdragon X. Cela changera à la fin de l'année. Les ordinateurs équipés des derniers chipsets d'Intel et d'AMD auront alors également accès aux outils d'intelligence artificielle.

Lunar Lake et Strix Point deviennent des PC Copilot+

Dès le mois de novembre, les PCs Copilot+ avec puces Snapdragon auront de la concurrence : les annonce de Microsoft s'applique à tous les ordinateurs portables équipés de la puce Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) et le AMD AI 300 (Strix Point). Les ordinateurs portables correspondants sont déjà en partie disponibles et d'autres apparaîtront d'ici novembre. Ils recevront alors les fonctions d'IA par mise à jour logicielle et deviendront ainsi des PC Copilot+. Les "Windows Insiders" devraient pouvoir tester la mise à jour dès le mois d'octobre

Les puces d'IA devraient effectuer davantage de tâches avec leurs unités de traitement neuronal (NPU, quasiment la zone responsable des calculs d'IA). Cela permet de réduire la charge de travail de l'unité centrale et de l'unité de traitement graphique (CPU et GPU). L'objectif est d'améliorer la performance globale et de prolonger la durée de vie de la batterie

Avec Copilot+ PC, Microsoft regroupe plusieurs fonctions d'IA qui nécessitent un minimum de 40 TOPS de puissance. Concrètement, il s'agit de :

CoCreator dans Paint : créer et modifier des images à l'aide de l'IA.

Sous-titres en direct pour les vidéos ou les appels vidéo : pour le lancement, 44 langues vers l'anglais.

Windows Studio Effects : l'IA aide avec les filtres et les arrière-plans dans les appels vidéo et peut toujours faire regarder les yeux dans la caméra.

Réorganiser ou réorganiser des photos avec l'aide de l'IA.

Auto Super Resolution : utilise le NPU pour upscaler les graphismes du jeu afin de fournir des framerates élevés même avec des graphismes embarqués.

Recall comme recherche d'IA sur la machine.

La fonction controversée de Recall est toujours testée en interne par Microsoft. On ne sait pas encore si elle sera disponible en novembre.