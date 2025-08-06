Nouveautés + tendances 15 12

Contre les tentatives d'arnaque : WhatsApp introduit une nouvelle notification pour les invitations de groupe

Debora Pape Traduction: traduction automatique 6/8/2025

WhatsApp veut rendre les tentatives de fraude plus difficiles. Une fenêtre de confirmation doit vous fournir des informations importantes sur le groupe après une invitation à un groupe.

WhatsApp semble être prisé par les escrocs et les spammeurs : ils invitent arbitrairement des comptes dans des groupes pour y diffuser des publicités ou des soldes frauduleux. C'est ce que Meta, le groupe derrière WhatsApp, souhaite endiguer avec une nouvelle mise à jour.

Dans un long blog post, l'entreprise décrit comment les scammers utilisent WhatsApp pour leurs escroqueries et quelles mesures seront prises à l'avenir pour vous en protéger. Jusqu'à présent, vous vous retrouvez directement dans le groupe auquel vous êtes invité, sans aucune demande ou confirmation, et vous voyez ce qui y est publié. Alors qu'une grande partie des personnes invitées quittent le chat et le signalent, quelques-unes répondent aux messages.

Vous pouvez maintenant voir les informations importantes du groupe avant de le rejoindre

Meta demandera désormais votre confirmation avant que vous puissiez consulter le chat d'un groupe. Cela devrait vous aider à évaluer le sérieux du groupe. Vous verrez si la personne qui vous invite est enregistrée dans vos contacts et si d'autres personnes de votre carnet d'adresses se trouvent dans le groupe. Le fondateur et la date de création du groupe sont également mentionnés. En outre, WhatsApp fournit à ce stade des liens et des informations sur la façon dont vous pouvez vous protéger contre les arnaques.

Vous pouvez ensuite décider si vous souhaitez consulter le chat ou quitter le groupe. Bien entendu, vous pouvez également consulter les messages et quitter le groupe. Mais grâce à cette mesure, les scammers n'atteindront de loin plus autant de personnes avec leurs messages.

La nouvelle notification a pour but de vous donner plus de contexte sur un groupe auquel vous avez été invité

Le billet de blog ne précise pas quand exactement la mise à jour sera disponible, mais la façon dont elle est exprimée laisse penser qu'elle est actuellement en cours de déploiement.

Les modifications pour les discussions avec des inconnus sont en cours d'essai

Des nouveautés sont également prévues pour les messages directs via WhatsApp. Le problème ici, selon Meta, est que de nombreux escrocs commencent par écrire à leurs victimes sur des plates-formes de médias sociaux, par exemple, et les incitent ensuite à poursuivre la conversation sur WhatsApp. Meta veut également intervenir dans ce domaine et réfléchit à des possibilités de vous offrir davantage de contexte sur votre partenaire de discussion avant d'écrire. La forme exacte que cela prendra n'a pas été précisée.

Meta insiste sur le fait que, avec ou sans informations contextuelles, il est important de prendre une respiration avant toute interaction avec des inconnus. Vous devez vous demander qui se cache derrière cette personne, si elle est digne de confiance et si ce qu'elle vous dit peut être vrai. C'est particulièrement important si, par exemple, elle vous propose des opportunités d'investissement sans risque ou si elle prétend vous connaître. Dans ce cas, vous devez d'abord vérifier qu'il s'agit bien de cette personne.

Comment les escrocs utilisent WhatsApp

L'entreprise indique dans son article de blog que derrière les tentatives de scam se trouvent souvent «Scam Centers» d'Asie du Sud-Est. Il s'agit donc de campagnes menées de manière organisée. Meta aurait ainsi banni près de sept millions de comptes associés à des centres d'escroquerie au cours du premier semestre de l'année.

Les escrocs vous mènent souvent à travers différentes plateformes et applications de messagerie. Selon Meta, les tentatives d'escroquerie peuvent commencer sur des plateformes de rencontre ou sur Instagram, par exemple. L'escroc souhaite ensuite poursuivre la conversation sur d'autres plates-formes afin qu'aucune d'entre elles ne connaisse l'historique complet. Les discussions frauduleuses sont ainsi plus difficiles à détecter.

Une arnaque concrète est décrite dans l'article de blog. Les escrocs d'un centre d'escroquerie ont utilisé ChatGPT pour générer des messages d'introduction authentiques pour le premier contact. Ces messages portaient sur des soldes tels que des crypto-investissements ou une rémunération pour avoir aimé des articles de TikTok. Le premier message contient des liens vers une discussion WhatsApp et de là vers Telegram. Les criminels tentent d'instaurer la confiance en indiquant, par exemple, combien d'argent leur victime a prétendument déjà gagné. Mais avant le paiement, ils leur demandent de verser eux-mêmes un article. Les victimes ne voient alors plus jamais leur argent.

L'IA générative rend de plus en plus difficile la détection des tentatives de fraude. Vous devez donc toujours être sur vos gardes.

Photo d’en-tête : Shutterstock/ZA Media

