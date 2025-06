Nouveautés + tendances 1 0

Concours : gagnez un lot de 5 entraînements « THE UNIT »

Madeleine Bello Traduction: Yannick Meilleray 17/6/2025

Nous tirons au sort quatre lots de 5 entraînements en plein air de « THE UNIT » à Zurich, d’une valeur de 115 francs suisses chacun. Ce lot vous permettra de participer gratuitement à cinq séances d’entraînement de la « RUN UNIT » ou de la nouvelle « STRENGTH UNIT ».

« RUN UNIT » associe la course à pied à la musique, à la convivialité et à des exercices ciblés avec des bandes de fitness. Cette séance de 60 minutes vous emmène à travers Zurich, notamment le long du lac, à Bellevue et dans le parc Enge, et ce, tout en écoutant de la musique et en recevant les instructions via des écouteurs. Le parcours de course à pied d’environ 6 kilomètres comprend deux arrêts pour faire de petits exercices avec des bandes de fitness qui renforcent le tronc, les fessiers et la stabilité.

« STRENGTH UNIT » est un entraînement musculaire complet de 60 minutes au bord du lac, qui utilise des poids, des bandes de fitness et le poids du corps, le tout accompagné de musique et d’instructions claires via des écouteurs.

Les entraînements s’adressent à toutes les personnes qui aiment faire du sport en groupe en plein air et recherchent des exercices variés. Vous trouverez plus d’infos sur le site Internet de The Unit. (en anglais)

Question du concours À quelle vitesse moyenne le groupe « THE UNIT » se déplace-t-il lors d’une séance « RUN UNIT » ? 500 caractères restants Conditions de participation Participer

Répondez correctement à la question ci-dessous pour participer au tirage au sort. La date limite d’envoi est fixée au 30 juin 2025. Pour participer, vous devez posséder un compte client. Le bon est valable un an et ne peut pas être transféré.

Le ou la gagnante sera informée par e-mail.

