Concours : gagnez un dossard pour le marathon de la Jungfrau 2025 avec accompagnement VIP

Madeleine Bello Traduction: Aglaë Goubi 15/7/2025

Nous tirons au sort un dossard pour le marathon de la Jungfrau du 6 septembre 2025 ainsi qu’un programme VIP et un pack de départ de Sponser pour l’invité de votre choix d’une valeur totale de 679 CHF.

Le Marathon de la Jungfrau mène d’Interlaken au glacier de l’Eiger, à 2320 mètres d’altitude. Le parcours longe le lac de Brienz, traverse des villages de montagne et offre une vue magnifique sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Au total, 1953 mètres de dénivelé sont à franchir.

Le Marathon de la Jungfrau 2024 a également connu une forte affluence et près de 4000 sportifs et sportives ont pris part à ce marathon de montagne.

Pour participer, il faut être en bonne condition physique, avoir de l’expérience en course de montagne et disposer d’une alimentation sportive adaptée. Pour plus d’informations sur le parcours, y compris le ravitaillement, le profil d’altitude et les heures de fermeture des contrôles, consultez le site Internet du Marathon de la Jungfrau.

Vous êtes en forme et vous sentez prêt à relever le défi ? Alors participez à notre jeu concours :

Concours

Question Combien de « Liquid Energy Gels » de SPONSER® seront mis à la disposition des participantes et participants sur l’ensemble du parcours du Marathon de la Jungfrau en 2025 ? Conditions de participation Participer

Le ou la gagnante est la personne qui se rapproche le plus de la bonne réponse. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué. La date limite de participation est fixée au 31 juillet 2025. Pour participer, vous devez être connecté à votre compte client. Le ou la gagnante sera informée par e-mail.

Le prix n’est pas transférable. Une revente ou un paiement en espèces n’est pas possible. Toute voie judiciaire est exclue.

Photo d’en-tête : David Birri

