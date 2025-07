Nouveautés + tendances 0 0

Concours : gagnez des billets pour le concert de Redman à Zurich

Madeleine Bello Traduction: Yannick Meilleray 1/7/2025

Nous tirons au sort 3 x 2 billets pour le concert de Redman « Muddy Waters Too » le 18 juillet 2025 au X-Tra à Zurich.

Après une longue pause, Redman présentera son nouvel album « Muddy Waters Too » le 18 juillet au X-Tra de Zurich. Il s’agit de son unique concert en Suisse et de la première officielle de l’album.

Outre Redman, Numskull de Luniz (« I Got 5 on It ») et Coast Contra, un groupe issu de la nouvelle génération du rap, seront également présents. De quoi faire le bonheur des amateurs de hip-hop classique et moderne.

Concours

Il vous suffit de répondre correctement à la question ci-dessus pour participer au tirage au sort. La date limite de participation est fixée au 14 juillet 2025. Pour participer, vous devez être connecté à votre compte client.

Question du concours Avec qui Redman a-t-il enregistré l’album légendaire « How High » ? Method Man Jay-Z Eminem Conditions de participation Participer

Si vous gagnez, vous recevrez deux billets numériques par e-mail. Un paiement en espèce de la valeur de ces derniers est exclu. Les billets sont valables exclusivement pour le 18 juillet 2025.

