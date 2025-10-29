Nouveautés + tendances 32 7

Comment un YouTuber fait bouger le jeu d'échecs

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 29/10/2025

Grâce à l'impression 3D, aux ressorts et aux aimants, un YouTuber donne une nouvelle dimension au jeu d'échecs. Ses pièces se transforment de manière autonome sur l'échiquier.

De la conception numérique à la pièce de jeu physique

L'idée est aussi simple que géniale : un pion qui se transforme non seulement symboliquement, mais aussi visiblement. «Works by Design» transpose la transformation classique du pion - qui se produit sur la ligne de fond de l'adversaire aux échecs - en une forme mécanique.

Sur son échiquier spécialement préparé, cela ne se produit pas à la fin du champ de jeu, mais sur une ligne marquée «» dans la zone centrale. Lorsque le pion atteint l'une de ces cases, un aimant situé dans le sous-sol active le mécanisme intégré. Ainsi, «Works by Design» déplace délibérément les règles du jeu.

Pour ce faire, Works by Design a conçu des modèles dans le programme CAO, dans lesquels de minuscules charnières, des ressorts et des aimants interagissent avec précision. Une fois imprimées sur une imprimante 3D FDM, les pièces peuvent être assemblées sans retouche pour former un système fonctionnel.

Dès que le déclencheur est activé, la figure s'ouvre : des éléments cachés se déploient et le fermier prend une nouvelle forme. Le principe rappelle celui des Transformers miniatures, mais à l'échelle d'un jeu de société.

Quatre pièces, un mécanisme

Parallèlement, il a publié sur Patreon les fichiers d'impression 3D pour toutes les variantes, y compris un échiquier modulaire qui déclenche le mécanisme de transformation de manière fiable.

La communauté réagit avec enthousiasme : sur Reddit et sur les forums de bricoleurs, le projet est considéré comme un exemple parfait de «élégance mécanique dans l'impression 3D». La précision de la construction et l'absence de matériaux de soutien sont particulièrement appréciées.

Quand la mécanique change le jeu

Il est intéressant de voir comment le concept affecte le jeu lui-même. Dans les échecs classiques, le changement de pion reste un moment mental - le joueur remplace le pion, et le jeu continue. «Works by Design» rend ce moment visible et audible. Lorsque le pion se déploie soudainement sur l'échiquier et se transforme en une nouvelle pièce, il en résulte un moment physique, presque théâtral.

En marge de la présentation, Works by Design a également montré une version spéciale de sa pièce : un pion fabriqué à partir de pièces métalliques imprimées en 3D. Il a offert cette pièce unique au club en guise de souvenir.

Deux variantes pour le lancement du jeu

Works by Design parle également dans sa vidéo des compositions de départ possibles. Il montre deux variantes de la manière dont ses personnages peuvent être mis en jeu.

Les deux approches modifient sensiblement le jeu d'échecs. Les pions ne sont plus de simples pièces de jeu, mais portent dès le début la promesse d'une transformation et donc d'une part d'incertitude qui marque chaque partie d'une empreinte nouvelle.

Photo d’en-tête : Works by Design / Instagram

