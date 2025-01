Comment Netflix veut faire revenir les soirées jeux pour toute la famille

Les soirées jeux de société en famille et les émissions de jeux télévisés, c'était hier. Netflix veut désormais proposer des jeux de fête pour toute la famille, à diffuser sur le téléviseur via le cloud.

Netflix continue d'élargir son solde et prévoit désormais d'ajouter des jeux de fête et de coop de canapé à son portefeuille de jeux. Cette annonce a été faite dans le cadre des résultats du T4 2024, présentés par le co-directeur général Greg Peters.

Netflix mise essentiellement sur ses propres marques pour les jeux

En 2023, Netflix a commencé à proposer le cloud gaming en version bêta à une sélection de ses abonnés. L'introduction de jeux de fête et de coop de canapé représente maintenant une évolution de ce solde. Peters a souligné que ces jeux sont conçus comme une variante moderne des traditionnelles soirées de jeux en famille et qu'ils doivent ainsi offrir une nouvelle forme de divertissement commun.

Les dates de sortie exactes de ces nouveaux jeux n'ont pas encore été annoncées. Netflix prévoit toutefois de diffuser ces jeux directement sur les téléviseurs via le cloud, ce qui devrait considérablement faciliter leur accès et leur utilisation. Cette stratégie pourrait permettre à Netflix de s'imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel et de conquérir de nouveaux groupes cibles. C'est du moins l'objectif du géant du streaming. De plus, le service de streaming continuera à "se concentrer davantage sur les jeux narratifs basés sur les originaux de Netflix".

Changements stratégiques de l'année dernière dans la division jeux de Netflix

Depuis l'extension de son solde gaming, Netflix a opéré plusieurs changements significatifs dans sa division gaming au cours des derniers mois. En juillet 2024, Alain Tascan, un ancien vice-président d'Epic Games, a pris la tête de cette division. Tascan apporte plus de 30 ans d'expérience dans le développement mondial de jeux vidéo et a précédemment participé au développement de jeux tels que "Fortnite" et "Rocket League". Sous sa direction, de nouveaux postes clés ont également été pourvus, notamment celui de Jeet Shroff en tant que vice-président de la technologie des jeux et du développement du portefeuille.

En outre, Netflix a décidé de se séparer de la plupart de ses films et séries interactifs. A partir du 1er décembre 2024, seuls quatre titres interactifs seront disponibles sur la plateforme, dont "Black Mirror : Bandersnatch" et "Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs. the Reverend".

En outre, Netflix a fermé son studio de jeux AAA Team Blue en octobre 2024. Le studio, dirigé par Chacko Sonny, un ancien producteur exécutif de Blizzard Entertainment, n'avait pas encore sorti de jeu avant de fermer. Dans l'épisode 224 du podcast Tech love, mes collègues se sont penchés plus en détail sur ce thème.