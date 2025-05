Nouveautés + tendances 22 11

Comme Samsung Dex : Google teste le mode bureau pour les smartphones Android

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 5/5/2025

Google travaille sur un mode bureau pour les smartphones Android. Sur un écran, ils peuvent alors être utilisés comme un PC avec une souris et un clavier.

Certains fabricants de smartphones comme Samsung ou Motorola propose certes depuis des années un mode bureau pour Android. Google s'efforce toutefois de le rendre disponible indépendamment du fabricant. Pour cela, les développeurs s'appuient notamment sur des fonctions des tablettes Android.

Un smartphone au lieu d'un PC

D'ores et déjà, les smartphones Android peuvent être connectés à un écran externe. Même la souris et le clavier peuvent être couplés et utilisés via Bluetooth. Mais jusqu'à présent, à l'exception des solutions de Samsung ou Motorola, l'utilisation n'est pas vraiment convaincante. Mishaal Rahman de «Android Authority» a découvert que Google veut changer cela.

Dès le mois de mars, il a découvert dans les paramètres de la version bêta d'Android 16 l'option «desktop experience features». Depuis, il l'a fait fonctionner et fait la démonstration du nouveau mode bureau dans une vidéo :

Le mode Bureau pour Android a notamment été doté d'une barre des tâches et affiche les notifications et les paramètres rapides. Il permet en outre d'utiliser plusieurs applications en même temps. Il peut modifier la taille des fenêtres et les disposer côte à côte, mais aussi les unes sur les autres. Le glisser-déposer est également possible, ce qui permet de copier facilement du contenu d'une application à une autre.

La plupart des fonctions multitâches semblent avoir été reprises des tablettes Android. Mais là encore, elles ne sont disponibles que directement sur les appareils et non en mode bureau sur des écrans externes.

Plusieurs questions restent en suspens

Google n'a pas encore présenté le mode bureau, ce qui laisse quelques questions en suspens. Par exemple, on ne sait pas quelles sont les exigences matérielles d'un smartphone pour que le mode fonctionne sans problème. Je pense qu'il s'agit au moins d'un appareil de milieu de gamme.

De même, on ne sait pas quand le mode bureau sera prêt. Il existe déjà dans une version bêta d'Android 16, mais il doit être activé séparément. Cette circonstance et l'apparence générale de la fonctionnalité laissent penser à Rahman que le mode bureau ne sera pas prêt pour le lancement d'Android 16. Google l'a avancé cette année au deuxième trimestre et annoncera plus de détails sur son nouveau système d'exploitation le 13 mai 2025.

A la place, Google pourrait publier le mode bureau avec l'une des mises à jour trimestrielles d'Android plus tard dans l'année. Si cela ne se produit pas, la fonctionnalité pourrait devenir une caractéristique importante d'Android 17 dans un an.

En revanche, il est probable qu'Android 16 intègre déjà de nouvelles options pour l'utilisation d'écrans externes.

Photo d’en-tête : Android Authority

