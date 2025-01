Comme au temps de la pénurie de GPU : Maxsun relance une puce graphique vieille de dix ans

MSI l'a fait pendant la pénurie de puces, Maxsun le fait trois ans plus tard : Le fabricant de composants pour PC lance de nouveaux modèles équipés du GPU GT 730 de Nvidia.

Oubliez la RTX 5090 -Maxsun relance la Geforce GT730. Ce qui semble absurde est en fait réel, comme le rapporte IT Home.

La GT 730 est un GPU vieux de plus de dix ans. Lors de son lancement en juin 2014, il faisait déjà partie des modèles les plus faibles de sa série. Le GPU dispose de 384 cœurs de calcul Cuda et d'une fréquence de base de 902 MHz. Maxsun propose deux modèles : l'un avec 2 et l'autre avec 4 gigaoctets de mémoire graphique DDR3. La carte peut demander jusqu'à 50 watts de puissance. Le fabricant demande 359 yuans pour le plus grand modèle, ce qui correspond actuellement à environ 45 francs / euros.

En bref : la GT 730 est une carte graphique d'entrée de gamme qui n'était déjà pas la plus rapide lors de son lancement - elle est à nouveau disponible, avec plus de mémoire, mais toujours à la vitesse d'un escargot. En revanche, elle ne coûte presque rien. À titre de comparaison, la RTX 4090 de Nvidia, qui est (encore) le produit phare de la marque, offre 16 384 cœurs de calcul Cuda et une fréquence de base de 2235 MHz, mais nécessite jusqu'à 450 watts de puissance. En contrepartie, elle fournit également un gain de performance de plus de 8000 pour cent.

Le retour de la GT 730 n'est pas nouveau. MSI a également ramené un nouveau modèle de GT 730 en 2021, pendant la pénurie de puces due à la pandémie.

Les "nouvelles" cartes graphiques ne sont pas nouvelles, même dans les deux sens du terme. En effet, les cartes répertoriées sont les versions actuelles des MS-GT730 Heavy Hammer 4G et MS-GT730 Heavy Hammer 2G. Selon les recherches de IT-Home, les nouvelles désignations MS-GT730 PH 4G et MS-GT730 PH 2G sont nécessaires parce qu'elles proviennent d'une nouvelle production en série. Sinon, les cartes sont identiques.

La nouvelle production en série montre qu'il y a effectivement encore des gens qui achètent les cartes. Pour moi, c'est difficile à comprendre. Je suis déjà conscient que personne n'utilisera les GT 730 pour jouer. Mais elles me semblent également inutiles pour d'autres utilisations. Pas seulement à cause des performances médiocres pour les standards actuels - même les GPU intégrés actuels offrent bien plus. Mais surtout parce que le GPU ne reçoit plus de mises à jour de pilotes depuis octobre 2021 et, plus grave encore à mes yeux, plus de mises à jour de sécurité depuis septembre 2024. Si vous en installez une, vous vous rendez probablement plus vulnérable qu'avec les modèles actuels.