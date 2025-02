Nouveautés + tendances 39 6

"Command & Conquer" continue de vivre : EA ouvre le code source de 4 jeux

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 28/2/2025

EA publie le code source de quatre classiques de la série et offre en plus le support de l'atelier Steam. Mais pourquoi deux des jeux les plus importants sont-ils absents ?

Sortant de nulle part, Electronic Arts (EA) nous surprend avec une nouvelle concernant les classiques du jeu STR "Command & Conquer". Non, il n'y aura malheureusement pas de nouveau jeu. Cependant, EA a publié le code source de quatre titres : "Tiberian Dawn" (1995), "Red Alert" (1996), Generals (2003) plus son extension "Zero Hour" (également en 2003) ainsi que le dérivé du jeu de tir à la première personne "Renegade" (2002).

Cette décision permet à la communauté des moddeurs d'analyser les jeux, de les modifier et ainsi de créer des extensions, voire de nouveaux contenus. Cela pourrait conduire à un grand nombre de nouveaux mods et de conversions totales, ce qui augmenterait encore la longévité et la pertinence de ces classiques. Fondamentalement, selon le producteur d'EA Jim Vessella, l'objectif est toujours de "fournir encore plus d'améliorations pour l'ensemble de la communauté", comme il l'explique dans un post sur le C&C-Subreddit.

Les batailles dans les anciens jeux C&C étaient légendaires.

Source : Electronic Arts

Code source sur Github

Le code source complet de ces jeux classiques a été publié par Electronic Arts sur GitHub sous les termes de la licence publique générale GNU (GPL). Il s'agit d'une licence de logiciel libre très répandue qui vise à accorder certaines libertés aux utilisateurs. Les principales conditions de la GPL sont les suivantes :

Exécution : les utilisateurs peuvent exécuter le logiciel à toutes fins, y compris les applications commerciales.

Étude : les utilisateurs peuvent étudier le code source du logiciel pour comprendre comment il fonctionne.

Modification : les utilisateurs peuvent modifier le code source et adapter le logiciel à leurs besoins.

Distribution : les utilisateurs peuvent distribuer des copies du logiciel original ainsi que ses versions modifiées, à condition qu'ils transmettent les mêmes droits aux destinataires (principe du copyleft).

Support de l'atelier Team

Et ce n'est pas tout. En plus de la publication du code source, EA a introduit le support Steam Workshop pour plusieurs titres "Command & Conquer". Cela facilite la découverte, le partage et l'installation de mods par les joueurs. Le Steam Workshop offre une plateforme sur laquelle les joueurs peuvent facilement ajouter de nouvelles cartes, missions et autres modifications. Dans le détail, cela concerne les jeux :

"C&C Renegade"

"C&C Generals & Zero Hour"

"C&C 3 Tiberium Wars and Kane's Wrath"

"C&C Red Alert 3 & Uprising"

"C&C 4 Tiberian Twilight"

EA a également mis à jour les éditeurs de missions et les outils de construction de monde pour la série. Ces outils offrent des fonctionnalités avancées et une interface utilisateur améliorée pour la création de cartes et de missions personnalisées.

Mais attendez, il manque quelque chose

Les fans attentifs de la série de jeux l'auront déjà remarqué. Il y a deux jeux que je n'ai pas mentionnés jusqu'à présent dans cet article. Je ne les ai pas oubliés. EA les a tout simplement cités.

Deux des épisodes les plus populaires de la série ne sont pas mentionnés par EA dans son annonce, pas une seule syllabe.

Source : Electronic Arts

Il s'agit de "Command & Conquer : Tiberian Sun" de 1999 et de "Command & Conquer : Alarming Red 2" de 2000 : deux jeux "C&C" forts. On ne peut que spéculer sur le fait que EA ait des projets distincts pour ce jeu. Peut-être que leurs codes sources sont trop encombrants ou qu'ils ne peuvent pas être trouvés.

"Tempest Rising", successeur légitime de "C&C" ?

Les fans à la recherche de nouveaux jeux inspirés de la série "Command & Conquer" pourraient être intéressés par "Tempest Rising". Ce prochain jeu de stratégie en temps réel, développé par Slipgate Ironworks et 2B Games, propose des éléments traditionnels de STR comme la construction de bases, la collecte de ressources et la constitution d'armées. Dans un monde historique alternatif, les Global Defense Forces (GDF) et la Tempest Dynasty se battent pour le contrôle d'une nouvelle source d'énergie appelée Tempest. Actuellement, nous prévoyons un essai pour le jeu.

Photo d’en-tête : Electronic Arts

