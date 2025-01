Clone audacieux d'Animal Crossing ou arnaque générée par l'IA ?

"Animal Crossing" est une série de jeux vidéo Nintendo très populaire. Le premier épisode est sorti en 2001 sur Nintendo 64. Vous incarnez un personnage humain et vous vous rendez dans une ville peuplée d'adorables animaux parlants. Vous y recevez un logement que vous pouvez agrandir au cours du jeu. Vous parlerez également à vos voisins animaux, vous vous ferez des amis et vous collecterez des objets spéciaux comme des fossiles. Le dernier opus de la série est "Animal Crossing : New Horizons". Il est sorti en 2020 sur Switch et reprend le gameplay connu.