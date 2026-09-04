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Clients satisfaits : de l'or pour Galaxus Mobile de la part de Comparis

Martin Jungfer Traduction : traduction automatique 4/9/2026

En matière de satisfaction client, Galaxus Mobile se place en tête en Suisse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Comparis. Le service de comparaison a mené une grande enquête. Seuls trois fournisseurs d'abonnements mobiles ont fait mieux.

Au total, 17 opérateurs de téléphonie mobile ont réussi à se hisser dans le classement lors d'une enquête réalisée pour le compte de Comparis. Un institut de sondage a interrogé 4500 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population suisse. Les dimensions suivantes ont été examinées :

Rapport qualité-prix

Qualité et service

Communication et transparence

Points de contact et relation client

Le vainqueur global est Spusu, la marque de l'entreprise autrichienne Mass Response Service GmbH pour la Suisse, avec une note de 5,5. Quickline (note 5,4) et Wingo (5,3) suivent de près.

Trois fournisseurs ont obtenu une note globale de 5,2 : Migros Mobile, Lidl Connect et justement Galaxus Mobile. Selon les règles de Comparis, quiconque obtient une note comprise entre 5,2 et 5,4 reçoit un label Or. J'imagine que mes collègues vont l'accrocher au mur du bureau.

Ou peut-être pas. Noel Staub, Leader Support chez Galaxus Mobile, déclare : « Bien sûr, nous sommes heureux d'avoir obtenu un bon résultat, surtout parce que le service, les possibilités de contact et la transparence ont également été évalués. » Il ne voit cependant aucune raison d'imprimer le résultat, de le mettre dans un cadre et de l'accrocher. « Nous en reparlerons peut-être l'année prochaine si nous obtenons le label Platine », dit Noel en riant.

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Les grands acteurs bredouilles

Pour les trois géants du secteur, le résultat de l'enquête Comparis n'est pas glorieux. Swisscom obtient une note globale de 4,9. Salt et Sunrise n'atteignent même que 4,8, soit la moins bonne note parmi les 17 fournisseurs évalués en détail.

Le fait que l'enquête ait eu lieu en mai a probablement joué un rôle. Dans les semaines précédentes, Swisscom, Salt et Sunrise avaient annoncé une augmentation de leurs tarifs d'abonnement.

Et qu'en est-il de Galaxus Internet ?

Comparis a également déterminé le niveau de satisfaction de la clientèle vis-à-vis de leurs fournisseurs d'accès à Internet. Ici, iWay mène le bal avec une note de 5,3. Suivent Quickline, Sasag, Teleboy et Wingo. Swisscom, Salt, Yallo et Sunrise occupent les quatre dernières places.

Galaxus Internet n'est pas mentionné. Parmi les 4500 personnes interrogées, trop peu possèdent probablement un abonnement pour pouvoir l'évaluer. Il aurait fallu au moins 30 mentions. Toutefois, le marché des connexions Internet compte une multitude de petits fournisseurs, ce qui rend ce chiffre plus difficile à atteindre.

Photo d’en-tête : Martin Jungfer

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