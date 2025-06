Nouveautés + tendances 21 33

Ciao Windows 10 : comment retarder son départ

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 25/6/2025

Alors que le support de Windows 10 va bientôt prendre fin, Microsoft propose aux fans de Windows 10 une solution pour continuer à l'utiliser en toute sécurité pendant encore un an. Mais il y a des inconvénients, car Microsoft veut que vous utilisiez Windows 11.

Comme notre collègue Martin Jud l'a déjà indiqué en février, vous devrez bientôt dire adieu à Windows 10. Concrètement, le 14 octobre. Toutefois, avec Windows 10, Microsoft propose pour la première fois ce qu'on appelle les ESU (Extended Security Updates) aux particuliers. Jusqu'à présent, cette solution était réservée aux entreprises. Cela vous permet d'utiliser Windows 10 à titre privé un peu plus longtemps - sans avoir à vous soucier de votre sécurité.

Pour la première fois, le programme ESU est également disponible pour les utilisateurs privés.

Source : Microsoft

Comment cela fonctionne-t-il exactement?

Depuis juillet, il existe ce que l'on appelle un «Enrollment-Wizard» sous Windows 10, avec lequel vous pouvez vous inscrire à l'ESU. Il existe trois variantes de l'ESU, parmi lesquelles vous devez en choisir une:

La variante «gratuite»

La première option est gratuite. Cependant, elle nécessite que vous fassiez une sauvegarde de Windows et que vous la téléchargiez sur OneDrive. Vous pouvez ainsi sauvegarder vos fichiers et vos paramètres. Le hic, c'est que l'espace de stockage gratuit de 5 Go de OneDrive ne suffit souvent pas. Si vous avez besoin de plus d'espace pour votre sauvegarde, vous devez acheter plus de mémoire - ce qui coûte évidemment de l'argent.

Système de points de récompense

Vous pouvez participer au programme de points de Microsoft. Vous recevez des points lorsque vous utilisez, par exemple, les fonctions d'intelligence artificielle de Bing - ou d'autres services MS. Cependant, vous fournissez à Microsoft des données qu'ils utilisent pour alimenter leur IA. Ces points vous permettent de payer pour le programme ESU.

Payer normalement

Vous pouvez simplement payer pour participer au programme ESU. Dans l'article de blog correspondant , Microsoft annonce un prix de 30 dollars, qui peut varier en fonction de la région «» .

Pas de fonctionnalités, pas de mises à jour de la conception et seulement un an

Les mises à jour fournissent exactement ce que leur nom indique. Une sécurité supplémentaire pendant un an. Vous ne recevrez aucune nouvelle fonctionnalité, aucune mise à jour de conception et aucun support de la part de Microsoft. Seules les mises à jour de sécurité de la catégorie «important» et les correctifs pour les failles de sécurité de la catégorie «critique» sont appliqués. Contrairement aux entreprises qui reçoivent ces correctifs jusqu'à trois ans, le programme pour les utilisateurs privés se termine le 13 octobre 2026. Après cette date, vous devrez chercher une autre solution - notre collègue Martin Jud explique ici quelles sont les possibilités.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 21 personne(s)