Changements dans WhatsApp : gestion des contacts et des noms d'utilisateur

Une mise à jour de WhatsApp apporte un changement majeur dans le stockage et l'accès aux contacts. De plus, des noms d'utilisateurs devraient bientôt être disponibles.

WhatsApp dépendait jusqu'à présent du répertoire du smartphone sur lequel elle est installée : WhatsApp n'avait pas sa propre gestion de contacts. Cela devrait maintenant changer. Il est également prévu que le numéro de téléphone portable ne soit plus visible lors des conversations.

WhatsApp aura une gestion des contacts

Dans un article de blog, la société a annoncé que vous pouviez désormais enregistrer des contacts directement dans WhatsApp. Cela supprime la synchronisation entre WhatsApp et votre répertoire téléphonique. Jusqu'à présent, les contacts que vous créiez dans le répertoire apparaissaient peu après dans WhatsApp, même si la personne n'utilisait pas WhatsApp. Et vice versa, c'est pareil : Un nouveau contact créé dans WhatsApp était directement enregistré dans le répertoire.

"Bientôt", l'ajout de nouveaux contacts devrait également être possible dans la version web. Actuellement, ce n'est pas encore possible. Si vous voulez démarrer un chat dans le navigateur, vous ne pouvez choisir que parmi les contacts déjà enregistrés

La gestion des contacts dans WhatsApp a ses avantages. Votre répertoire téléphonique, par exemple, reste bien rangé et n'est pas automatiquement rempli d'entrées que vous n'utilisez que dans WhatsApp. C'est également intéressant si vous utilisez plusieurs comptes WhatsApp sur un même appareil. Les contacts stockés dans le cloud WhatsApp sont également conservés si vous perdez l'accès à votre téléphone et que ses contacts sont uniquement stockés localement sur l'appareil.

Si vous souhaitez continuer à utiliser la synchronisation des contacts, vous pouvez l'activer pour les contacts que vous souhaitez. Malheureusement, je n'ai pas encore reçu les changements annoncés, je ne peux donc pas encore le vérifier moi-même.

Vous devez pouvoir activer la synchronisation avec votre répertoire téléphonique pour chaque contact individuellement.

Source : WhatsApp

Selon WhatApp, les contacts sont protégés contre les accès non autorisés

L'entreprise souhaite répondre aux inquiétudes en matière de sécurité concernant le stockage des données de contact dans le cloud. Elle indique que les contacts sont cryptés sur l'appareil. De plus, l'accès aux données du cloud n'est possible qu'avec l'appareil associé au numéro de téléphone portable du compte. Vous trouverez plus d'informations ici.

Comme WhatsApp est un système fermé, il n'est pas possible de savoir exactement ce qui se passe et si les mécanismes de sécurité sont appliqués de manière cohérente.

Les noms d'utilisateur doivent remplacer les numéros de téléphone portable

Votre numéro de téléphone portable reste important pour associer votre appareil à votre compte. Cependant, il ne sera plus partagé lors des discussions en ligne. À la place, vous pouvez rechercher des noms d'utilisateur lorsque vous ajoutez de nouveaux contacts. Votre numéro de téléphone portable n'apparaîtra alors plus dans le chat. C'est utile pour interagir avec des personnes que vous ne connaissez pas bien et à qui vous ne voulez pas donner votre numéro.