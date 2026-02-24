Nouveautés + tendances 11 5

Changement de stratégie chez Panasonic : plus de Chine, moins de production interne

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 24/2/2026

Skyworth va-t-il bientôt construire des téléviseurs Panasonic ? Le fabricant japonais traditionnel s'engage dans un partenariat de grande envergure avec le géant chinois de la télévision.

Panasonic conclut un partenariat stratégique global «» avec le fabricant chinois Skyworth.

Skyworth assurera désormais la distribution, le marketing et la logistique des téléviseurs Panasonic en Europe. Le fabricant japonais entend toutefois rester responsable de l'assurance qualité, de l'expertise audio-vidéo et du respect des normes d'image et de son bien connues. Pour les modèles OLED haut de gamme, il est même question d'un développement commun.

La mise en œuvre se fera au niveau régional. L'Europe est explicitement mentionnée comme un marché stratégique clé. En outre, à partir d'avril 2026, la division divertissement sera à nouveau plus fortement intégrée au sein du groupe Panasonic. Panasonic restera responsable du service après-vente, y compris pour les appareils vendus à partir d'avril 2026.

Panasonic abandonne-t-il complètement la production de téléviseurs ?

C'est là que commence l'interprétation. Le communiqué officiel ne dit pas explicitement que Panasonic arrête complètement la production. En même temps, il est question de «capacités globales de développement, de fabrication et de mise à l'échelle» qu'apporte Skyworth. Il est également précisé que Panasonic s'appuiera davantage sur la capacité d'évolution industrielle de son partenaire à l'avenir.

Il y a deux façons de lire ceci :

Variante 1: Panasonic cesse de facto de fabriquer lui-même des téléviseurs et se réduit à une instance de marque et de qualité. C'est la version à laquelle croit par exemple le portail de l'industrie Ars Technica.

Panasonic cesse de facto de fabriquer lui-même des téléviseurs et se réduit à une instance de marque et de qualité. C'est la version à laquelle croit par exemple le portail de l'industrie Ars Technica. Variante 2: Panasonic ne produit certes plus en premier lieu lui-même, mais conserve au moins des sites de production en dehors de l'Europe et reste fortement impliqué aussi bien sur le plan technique que dans la phase de développement - en particulier dans le segment premium. C'est ainsi que l'interprète par exemple Heise.

La vérité se situe probablement entre les deux. Ce qui est clair, c'est que la responsabilité opérationnelle se déplace clairement vers Skyworth. Mais le communiqué ne parle pas d'un modèle de licence pur et simple - c'est-à-dire que «Skyworth construit le téléviseur, y appose le logo Panasonic et le vend en tant que tel en Europe» -. Panasonic continue de souligner son rôle dans le développement et l'assurance qualité.

Pourquoi Panasonic prend-il cette décision ?

Panasonic était autrefois le roi du plasma, mais ces dernières années, il s'est fortement focalisé sur le segment haut de gamme. Le problème est que les appareils OLED et mini-LED haut de gamme permettent de soigner l'image de marque, mais ne rapportent pas assez d'argent sur le marché de masse. C'est pourquoi les rumeurs selon lesquelles les Japonais doivent changer quelque chose de fondamental circulent depuis des mois.

Nouveautés + tendances Panasonic sur le point d'abandonner la télévision ? Le fabricant historique envisage de se retirer par Luca Fontana

Skyworth apporte exactement ce qui a manqué à Panasonic ces dernières années : la capacité de produire des téléviseurs en grande quantité et de les distribuer efficacement dans le monde entier. En effet, Skyworth exploite ses propres usines, fabrique lui-même de nombreux composants centraux et peut ainsi acheter moins cher et produire plus rapidement. Et si l'on construit beaucoup d'appareils, le coût par unité diminue. C'est ce que l'on appelle la mise à l'échelle.

Panasonic, quant à lui, est traditionnellement synonyme de qualité d'image, de traitement d'image et de réglage technique. Pour simplifier, les Japonais savent à quoi doit ressembler un téléviseur et comment il doit sonner. Skyworth, quant à lui, sait comment le construire efficacement en grande quantité et le mettre en vente dans les magasins.

Panasonic et Skyworth font-ils la même chose que Sony et TCL ?

Non. Sony et TCL prévoient de créer une nouvelle entreprise commune - ce que l'on appelle une coentreprise. Certes, tous deux apportent leurs activités de télévision à une nouvelle société dont TCL détiendrait 51 pour cent et Sony 49 pour cent. Mais TCL et Sony veulent rester des marques de téléviseurs indépendantes, développer leurs téléviseurs de manière autonome et peut-être même se faire concurrence.

Tant que cela est vrai, un téléviseur Sony restera techniquement très marqué par Sony, même si à l'avenir davantage de matériel sera fourni par TCL et que TCL souhaite profiter du savoir-faire de Sony.

En coulisse Pas de retrait, pas de modèle de licence : ce que Sony prévoit vraiment avec TCL par Luca Fontana

La situation est différente pour Panasonic et Skyworth. Certes, aucune nouvelle entreprise n'est créée, mais Panasonic délègue nettement plus de compétences en Chine que Sony lorsque Skyworth reprend la distribution, le marketing, la logistique ainsi qu'une grande partie de la production en Europe. L'influence de Skyworth devrait être plus importante, en particulier dans les segments les moins chers.

Les deux cas montrent néanmoins une tendance claire : de plus en plus de marques traditionnelles japonaises recherchent la force industrielle des fabricants chinois. Alors que la Corée du Sud (Samsung et LG) et la Chine (TCL, Hisense et Skyworth) dominent le marché des téléviseurs en termes d'échelle et de prix, les marques japonaises misent de plus en plus sur la coopération plutôt que sur la fabrication en interne.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)







