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Cette souris de jeu est dotée d'un écran tactile - et ce n'est même pas sa meilleure astuce

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 27/4/2026

Une souris de jeu avec écran tactile semble absurde au premier abord. Mais la Command Series MC7 de Turtle Beach a une idée bien plus pratique que son écran tape-à-l'œil.

Turtle Beach intègre un écran tactile de 2,25 pouces dans une souris de jeu. Là où les autres souris ont des boutons de pouce, la Command Series MC7 a un écran qui vous permet de contrôler les DPI, les profils, les macros et les scènes OBS. Cela semble absurde. C'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant avec cette souris.

La batterie amovible fait la différence

La MC7 contient deux batteries de 1 000 mAh et une station de charge, de sorte qu'une batterie peut faire fonctionner la souris pendant que l'autre se charge. Pas de câble, pas d'interruption, pas d'attente. Vous changez la batterie en quelques secondes et continuez à jouer. Ce système était jusqu'à présent connu des casques haut de gamme. Dans une souris de jeu, c'est une vraie rareté, et c'est la fonctionnalité qui deviendra de toute façon essentielle à partir de 2027.

L'écran tactile se trouve là où vous vous attendez à trouver des boutons de pouce classiques sur les autres souris.

Source : Turtle Beach

Chaque batterie est censée durer jusqu'à 15 heures avec l'éclairage éteint et l'écran désactivé ; avec l'écran tactile actif et l'éclairage RVB, cette durée est d'environ 10 heures. Les batteries sont également compatibles avec le Stealth Pro II de Turtle Beach, ce qui vous permet de les échanger entre le casque et la souris.

Très technique, très léger

Techniquement, Turtle Beach ne lésine pas sur les moyens. Le capteur Owl-Eye offre une résolution allant jusqu'à 30 000 DPI et prend en charge le suivi 8K via 2,4 GHz ou USB, tout en promettant une latence de 0,125 milliseconde. A cela s'ajoutent des commutateurs optiques en titane conçus pour 150 millions de clics, des patins en PTFE et trois modes de connexion : 2,4 GHz, Bluetooth ou câble. Sur le papier, la MC7 ne fait donc pas dans la dentelle.

Le système d'échange à chaud devrait rendre les pauses de chargement superflues.

Source : Turtle Beach

135 grammes, c'est tout de même une gageure. La MC7 n'est pas une souris de compétition légère pour les tireurs rapides, mais un périphérique d'entrée relativement lourd avec de nombreuses fonctions supplémentaires. Si vous voulez optimiser chaque mouvement de votre poignet, vous ne trouverez pas votre bonheur.

Vaut-il la peine de dépenser de l'argent ?

La MC7 sera disponible à partir du 19 juillet pour environ 160 euros ou 160 CHF. L'écran tactile sera polarisé et ne deviendra probablement jamais une fonction centrale pour la plupart des joueurs. Mais la batterie remplaçable à chaud justifie à elle seule l'attention. Turtle Beach a construit une souris que vous comprendrez immédiatement - ou dont vous n'aurez pas besoin.

Notre collègue Kevin va bientôt la tester pour vous.

Photo d’en-tête : Plage de la Tortue

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