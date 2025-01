Cette lampe avec haut-parleur contient également un projecteur.

Le nouveau PF600U est plus spectaculaire que son nom ne le laisse supposer. Il combine projecteur, lumière et haut-parleurs dans un design de lampadaire. La deuxième nouveauté présentée par LG est un mini-projecteur avec image 4K.

D'une certaine manière, LG a le chic pour proposer des lampes multifonctionnelles. Le fabricant sud-coréen présente au salon de la technologie CES de Las Vegas un luminaire qui fait également office de jardin d'intérieur. Et voilà qu'il ajoute à cela un lampadaire intégrant un projecteur et un haut-parleur. LG reçoit même un CES Innovation Award 2025 pour cette idée.

La qualité de l'image n'est que secondaire

LG appelle délibérément ses nouveaux projecteurs des "modèles de style de vie". La qualité d'image et l'équipement technique ne sont pas au centre de leurs préoccupations, mais ils doivent être simples et rapides à utiliser au quotidien - et surtout agréables à regarder. Ce concept peut avoir du succès, comme Samsung l'a montré par exemple avec le Freestyle.

Lorsque le projecteur n'est pas utilisé, il sert de lampe LED.

Source : LG

La PF600U a la forme d'une lampe sur pied d'environ un mètre de haut. En fait, elle assure également un éclairage indirect grâce à ses LED. Dès que vous rabattez la tête de la lampe en forme d'OVNI, vous pouvez allumer le projecteur et projeter une image de trois mètres de diamètre maximum sur le mur.

Grâce au système d'exploitation WebOS, il est possible d'accéder directement à des applications telles que Netflix, Disney+ et autres. Une connexion sans fil à iOS ou Android est également possible. De plus, LG a intégré un port HDMI pour les sources d'images externes.

En ce qui concerne la qualité d'image, la devise est : tout au plus assez bon. Vous devez renoncer à la résolution 4K et les 300 lumens de luminosité ne conviennent que pour une utilisation dans des pièces sombres. Mais les caractéristiques techniques sont même légèrement meilleures que celles du Freestyle de Samsung. Cela devrait être tout à fait suffisant pour de nombreuses personnes.

Grâce aux haut-parleurs stéréo intégrés, le LG PF600U est toujours prêt à l'emploi et ne nécessite aucun équipement supplémentaire. Et après le plaisir du cinéma dans le salon, il ne reste pas inutilisé.

Aussi petit que possible

Le deuxième modèle de LG s'appelle PU615U. Là encore, le nom est nettement moins spectaculaire que le projecteur lui-même. Il ne mesure que 16 centimètres de haut, 11 centimètres de large et 16 centimètres de profondeur. Malgré sa compacité, il peut projeter du contenu 4K sur un écran de 2,5 mètres de diamètre. C'est le plus petit modèle de LG avec cette résolution.

Ce petit boîtier renferme un projecteur 4K à ultra-courte focale.

Source : LG

Le projecteur laser atteint une luminosité maximale de 500 lumens. Il peut être placé directement contre le mur et fait donc partie des projecteurs à ultra-courte distance. Il est également équipé de haut-parleurs stéréo et du système d'exploitation WebOS.

Vous trouverez ici les caractéristiques techniques connues à ce jour pour ces deux nouveaux projecteurs. LG n'a pas encore révélé quand ils seront commercialisés ni leur prix.