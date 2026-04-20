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Cette casquette est censée transformer les pensées en texte

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 20/4/2026

Sabi, une start-up de la Silicon Valley, prévoit de lancer cette année un bonnet tricoté qui transforme le langage intérieur en texte.

Vous êtes en réunion, vous avez une idée et vous la tapez avant de l'oublier. Sabi veut rendre cette étape superflue. La start-up californienne développe un bonnet tricoté qui traduit directement votre monologue intérieur en texte.

Ce qui ressemble à de la science-fiction s'appuie sur une technologie médicale bien connue. Sabi utilise l'électroencéphalographie, ou EEG, pour mesurer les signaux électriques du cerveau. C'est surtout la mise en œuvre qui est nouvelle. Au lieu d'un casque encombrant ou d'une puce implantée, un bonnet adapté à la vie quotidienne devrait suffire, que vous enfilez comme n'importe quel autre vêtement.

De l'extérieur, le Sabi Cap ressemble à un bonnet normal. A l'intérieur se trouvent des capteurs destinés à mesurer l'activité cérébrale.

Source : Sabi

La Sabi Cap est donc une interface cerveau-ordinateur non invasive. Elle est censée reconnaître les mots que vous formulez intérieurement et les restituer sous forme de texte. Il ne s'agit pas de pensées quelconques, mais d'un langage consciemment pensé.

Des signaux cérébraux au lieu d'un clavier

Selon l'entreprise, des dizaines de milliers de minuscules capteurs se trouvent à l'intérieur de la casquette. Ils se trouvent directement sur le cuir chevelu et y détectent l'activité électrique du cerveau. Sabi parle de 70 000 à 100 000 capteurs. La densité des capteurs est donc nettement supérieure à celle des systèmes EEG classiques, qui fonctionnent généralement avec quelques dizaines ou quelques centaines d'électrodes.

Sabi intègre de minuscules capteurs à l'intérieur de la capsule. Ils sont censés détecter les signaux cérébraux de manière non invasive via le cuir chevelu.

Source : Sabi

La raison de cet effort réside dans un problème fondamental des interfaces cerveau-ordinateur (BCI) non invasives. Les signaux doivent traverser la peau et l'os du crâne et arrivent donc affaiblis. Les systèmes implantés tels que Neuralink présentent des avantages physiques, car leurs électrodes sont plus proches des cellules nerveuses. En revanche, ils nécessitent une intervention chirurgicale.

L'IA doit reconnaître le langage intérieur

Le matériel seul ne suffit pas. Les données brutes mesurées ne peuvent pas être directement traduites en mots. Sabi s'appuie donc sur un modèle d'IA qui associe les signaux cérébraux au langage imaginé. L'entreprise l'appelle «Brain Foundation Model».

Selon Sabi, le modèle a été entraîné à l'aide d'environ 100 000 heures de données cérébrales provenant d'une centaine de volontaires. L'objectif est d'identifier des modèles généraux de langage intérieur qui peuvent être appliqués à de nombreux utilisateurs. C'est essentiel, car les cerveaux fonctionnent individuellement. Même si deux personnes formulent intérieurement la même phrase, elles ne produisent pas exactement les mêmes signaux.

Les systèmes actuels doivent donc souvent être entraînés pour des personnes individuelles. Pour un produit de consommation, cela ne serait pas pratique. Sabi promet que le Cap devrait fonctionner sans recalibrage chaque jour.

Écrire à environ 30 mots par minute

Au lancement, la société prévoit une vitesse d'écriture d'environ 30 mots par minute. C'est plus lent que ce que la plupart des gens tapent, mais cela se situe dans une fourchette qui pourrait être suffisante pour des textes courts, des chats ou des notes. Selon le président de l'entreprise, Rahul Chhabra, la vitesse devrait augmenter si les utilisateurs travaillent plus longtemps avec Cap et si le système reconnaît mieux leurs modèles individuels.

A long terme, Sabi envisage la casquette non seulement comme un substitut du clavier, mais aussi comme une commande pour des logiciels, des appareils ou des agents d'intelligence artificielle. On pourrait par exemple imaginer des signaux de commande simples permettant d'utiliser des logiciels ou de déclencher des soldes, à l'instar des systèmes d'assistance actuels, mais sans ordres vocaux. Pour l'instant, la start-up ne mentionne pas de fonctions concrètes autres que la saisie de texte.

Une application quotidienne ou un projet de laboratoire ?

Le grand avantage de l'approche de Sabi réside dans la faible barrière à l'entrée. Vous n'avez pas besoin de chirurgie ou d'implant médical, vous mettez juste un couvre-chef. Cela rend l'idée plus accessible aux masses que les systèmes invasifs.

La question de la fiabilité de la technologie en dehors des environnements contrôlés reste ouverte. Les mesures EEG sont sensibles au mouvement, à l'activité musculaire, à l'ajustement et aux interférences. Les objectifs sont ambitieux, mais reposent pour l'instant essentiellement sur des déclarations d'entreprise. Des tests indépendants au quotidien n'ont pas encore été réalisés.

Le thème de la protection des données n'a pas non plus été abordé. Les données cérébrales sont considérées comme particulièrement sensibles. Sabi insiste sur le fait que les données sont cryptées et traitées en toute sécurité, mais laisse jusqu'à présent de nombreux détails en suspens. Au plus tard lors d'une commercialisation à grande échelle, ces questions devraient être davantage mises en avant.

Lancement du marché non encore défini

Sabi prévoit de lancer la première version de son bonnet avant la fin de l'année. Outre le bonnet tricoté, l'entreprise travaille également sur une version casquette de baseball. Sabi n'a pas encore communiqué de prix.

Les capteurs devraient également s'adapter à d'autres couvre-chefs, comme une casquette de baseball.

Source : Sabi

Photo d’en-tête : Sabi

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