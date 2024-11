C'est inattendu : Ubisoft développe un crossover "Animal Crossing" - "Minecraft".

Le nouveau jeu d'Ubisoft ne sortira pas avant plusieurs années.

Ubisoft Montréal travaille depuis 18 mois sur un jeu plutôt atypique pour le studio, dont le titre provisoire est "Alterra". C'est ce que rapporte le magazine "Insider Gaming" en citant des sources non identifiées. Il n'y a pas encore d'annonce officielle du jeu. Il semblerait cependant que le magazine ait eu accès à des captures d'écran préliminaires.

Explorer des îles, construire à volonté et interagir avec les autres

"Alterra" s'inspirerait d'"Animal Crossing" et de "Minecraft". Il s'agirait d'un monde à base de voxels, dans lequel les joueurs pourraient extraire des ressources et en construire "ce qu'ils veulent", comme dans "Minecraft". Au début, vous devriez commencer sur une île natale, où vous interagissez avec les PNJ, appelés "Matterlings", sur le modèle d'"Animal Crossing".

Plus tard, vous pourrez quitter votre île d'origine et explorer de nouvelles îles avec différents biomes. Vous y trouverez également des matériaux rares et des matterlings adaptés au biome. Les personnages devraient avoir de grosses têtes sur de petits corps, rappelant ainsi les figurines Funko Pop. "Alterra est conçu comme un jeu multijoueur, vous pouvez donc jouer avec d'autres personnes

Dans la vidéo, vous découvrirez en anglais ce que l'on sait pour l'instant. Cependant, les images proviennent d'"Animal Crossing", de "Minecraft" et de "Funko Fusion".

Selon "Insider Gaming", "Alterra" est en développement depuis 18 mois déjà. La sortie du nouveau jeu n'est pas prévue avant quelques années.

Comment Alterra s'intègre-t-il dans la stratégie d'Ubisoft ?

Les derniers temps n'ont pas été faciles pour le géant du jeu vidéo Ubisoft. Il y a eu des licenciements massifs, des ventes décevantes de l'espoir "Star Wars : Outlaws" et le report de la sortie de "Assassin's Creed : Shadows" à l'année prochaine. Ces signes montrent qu'Ubisoft navigue en eaux troubles.

Il y a six mois à peine, Ubisoft annonçait une nouvelle stratégie. Le studio a ainsi décidé de se concentrer sur ses grandes séries en monde ouvert comme "Assassin's Creed", ainsi que sur des titres de type "Games-as-a-Service" (GaaS) comme "Rainbow Six Siege". Certains jeux ont été mis au rebut dans le cadre de cette démarche. Il s'agit de minimiser les risques : les séries de jeux populaires doivent assurer le cash-flow et les expériences de genre sont plutôt à éviter.

C'est pourquoi "Alterra" est une surprise. Il s'agit peut-être d'un moyen pour Ubisoft de s'approprier une partie du gâteau "Animal Crossing" et "Minecraft". Ces deux marques font partie des jeux les plus populaires de tous les temps. Alterra pourrait également devenir un titre GaaS, dans la mesure où Ubisoft propose régulièrement du nouveau contenu. Cela permettrait aux joueurs de s'investir dans le jeu sur le long terme et de générer des revenus constants.