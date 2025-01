CES 2025 : les dernières tendances en matière de chargeurs et de powerbanks

Le CES 2025 a présenté les dernières nouveautés en matière de chargeurs et de powerbanks. Par exemple, le Nexode Desktop GaN Charger d'Ugreen vous permet de recharger jusqu'à cinq ordinateurs portables en même temps ou même des appareils gourmands en énergie comme un vélo électrique.

Au CES 2024, plusieurs fabricants ont présenté leurs derniers chargeurs et powerbanks. Dans cet article, je vous présente plusieurs de ces nouveaux produits.

Ugreen Nexode Desktop GaN Charger : 500 watts de puissance pour jusqu'à six appareils

Ugreen présente le Nexode Desktop GaN Charger avec une puissance de 500 watts. Le chargeur peut charger jusqu'à six appareils en même temps grâce à ses cinq ports USB-C et un port USB-A. De cette manière, vous pouvez par exemple charger cinq smartphones ou ordinateurs portables en même temps. De plus, il est suffisamment puissant même pour les gros appareils gourmands en énergie comme les vélos électriques.

Avec le chargeur Ugreen, vous pouvez même recharger votre vélo électrique.

Source : Ugreen

La puissance maximale disponible est de 240 watts pour un seul port USB-C. La puissance des autres ports peut atteindre 100 watts pour USB-C et 22,5 watts pour USB-A. Si vous chargez plusieurs appareils en même temps, la vitesse de charge peut être légèrement plus lente. Le chargeur prend en charge les normes de charge rapide USB-PD 3.1 et Qualcomm Quick Charge 3.0.

Il est équipé de six puces GaN. Le chargeur est doté des mécanismes de protection habituels contre la surchauffe. Les puces GaN sont composées de nitrure de gallium et peuvent gérer des tensions et des courants plus élevés avec moins de pertes. Elles peuvent également fonctionner à des températures plus élevées que les puces en silicium et nécessitent moins de composants. Elles sont donc plus petites et plus légères. Ils commutent également plus rapidement que les puces en silicium.

Les dimensions du chargeur sont de 14,6 × 6,0 × 11,5 centimètres. Son poids est de 1,8 kilogramme.

Ancres : Nouvelle banque de puissance de 165 watts et chargeur de 140 watts

Anker présente deux nouveaux produits en même temps : un power bank de 165 watts et un chargeur de 140 watts. Le power bank offre une capacité de 25.000 mAh et dispose de trois ports USB-C et d'un port USB-A. Les câbles intégrés sont particulièrement pratiques, notamment un câble USB-C de 30 centimètres qui sert également de dragonne et un câble de chargement USB-C enroulable de 69 centimètres. Un écran affiche les vitesses de chargement actuelles.

L'un des câbles USB-C sert également de dragonne.

Source : Ancrage

Le chargeur de 140 watts d'Anker offre également trois ports USB-C et un port USB-A et utilise la technologie efficace GaN. Ici aussi, un écran informe sur les vitesses de charge des différents ports. La prise UE complémentaire est pliable.

Shargeek 300 : banque de puissance de 300 watts avec éclairage RGB

Sharge a présenté le modèle Shargeek 300, un power bank avec une puissance de charge de 300 watts. Cette banque d'alimentation dispose de deux ports USB-C et d'un port USB-A, chacun pouvant fournir jusqu'à 140 watts. En outre, il y a un connecteur baril pour charger le powerbank lui-même. L'appareil se caractérise par un design semi-transparent et un éclairage RGB personnalisable. Je n'ai pas d'images à vous proposer à ce sujet. The Verge était cependant sur place.

Baseus EnerGeek MiFi Power Bank : 20 000 mAh et hotspot Wi-Fi mobile

La banque d'alimentation EnerGeek MiFi de Baseus combine une capacité de 20 000 mAh avec la fonctionnalité d'un hotspot Wi-Fi mobile. Elle dispose de deux ports USB-C, d'un port USB-A et d'un câble de charge USB-C intégré qui sert également de dragonne. Le powerbank peut ainsi recharger quatre appareils simultanément.

Il prend en charge les réseaux 4G dans plus de 100 pays et permet de connecter jusqu'à dix appareils simultanément à Internet. La puissance de sortie maximale est de 67 watts. De ce fait, les appareils de grande taille, comme certains ordinateurs portables, doivent être utilisés seuls pour obtenir suffisamment de courant pour se recharger. Un petit écran indique l'état actuel de la charge et du Wi-Fi.

Le point d'accès Wi-Fi mobile vous permet de connecter jusqu'à dix appareils simultanément à Internet.

Source : Baseus

Baseus a également présenté une banque d'alimentation plus traditionnelle de 20 000 mAh avec deux câbles de charge USB-C intégrés : Enercore CR11. L'un des câbles attachés est entièrement rétractable. En outre, le banc de puissance dispose d'un port USB-C et d'un port USB-A pour connecter ses propres câbles. Il fournit jusqu'à 100 watts de puissance pour un seul appareil et est équipé d'un petit écran qui affiche la puissance actuelle et le niveau de charge restant.

Satechi "OntheGo Power Bank" : charge sans fil et design élégant

La "OntheGo Power Bank" de Satechi est disponible en deux capacités : 10.000 mAh et 5.000 mAh. Les deux modèles prennent en charge la technologie Qi2 pour une charge sans fil jusqu'à 15 watts. Les powerbanks disposent d'un port USB-C pour la charge filaire et peuvent charger deux appareils simultanément.

Un support intégré et une connexion magnétique en anneau permettent de placer l'appareil mobile à charger, par exemple, à un angle pouvant atteindre 120 degrés. Les powerbanks sont fabriqués à partir d'un cadre fin en aluminium avec des accents de cuir végétalien et offrent une surface en silicone souple pour éviter les rayures.

Vous pouvez charger soit deux soit trois appareils avec les Powerbanks de Satechi.

Source : Satechi

Les "chargeurs OntheGo" sans fil se distinguent en outre comme des modèles 2 en 1 et 3 en 1. Ils fournissent simultanément 15 watts de puissance à un iPhone compatible MagSafe et 5 watts à des AirPods. Le modèle 3 en 1 prend également en charge la charge rapide de l'Apple Watch (à partir de la série 7) et tous les appareils peuvent être alimentés par un seul câble. Le support est pliable et pèse 270 grammes pour le modèle 2-en-1. Pour le modèle 3-en-1, il est de 300 grammes.