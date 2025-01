CES 2025 : JBL et Harman renouvellent leur gamme audio

Cette année encore, JBL sort de nombreux nouveaux appareils. Au CES, le géant du son présente un nouveau réveil, des haut-parleurs et des barres de son. Le Tour One M3, le nouveau produit phare supra-auriculaire, arrive également et surprend avec un transmetteur.

Ce ne sont pas moins de six nouveaux appareils que JBL, ou plutôt sa société mère Harman, présente cette année au CES de Las Vegas. En plus d'un son amélioré et de nouvelles fonctionnalités, l'entreprise promeut fortement la technologie Auracast.

JBL Tour ONE M3 : le supra-auriculaire de JBL vise la catégorie des flagships

JBL annonce son nouveau Tour ONE M3 comme "le casque le plus puissant à ce jour". Avec un prix de 349,90 francs, l'over-ear se place directement dans la classe premium, à laquelle appartiennent par exemple le Sony WH-1000XM5 ou le Bose QuietComfort Ultra. Des caractéristiques telles que le support d'Auracast, le son spatial, l'ANC (Active Noise Cancelling) et une durée de vie de la batterie pouvant atteindre 70 heures attirent l'attention. L'audio filaire sans perte via USB-C et un connecteur de 3,5 mm serait également de la partie. Le son est assuré par des dômes en mica de 40 mm.

JBL monte en gamme avec le One M3.

Source : JBL

Les essais permettront de voir dans quelle mesure les Tour One M3 se distinguent de leurs prédécesseurs dans la pratique.

JBL Smart Tx : mettre à jour les anciens appareils avec Bluetooth

Une autre annonce est celle du JBL Smart Tx, un émetteur Bluetooth avec écran. Celui-ci permet d'équiper de vieux appareils en Bluetooth et d'apporter la technologie Auracast à tous les appareils compatibles.

Sur demande, le Tour One M3 est livré avec un transmetteur.

Source : JBL

L'émetteur peut transmettre un signal audio d'une source à un nombre illimité de récepteurs compatibles Auracast. De plus, le Smart Tx propose également un boîtier de chargement d'écran, comme celui du JBL Live Beam 3. Celui-ci permet de contrôler la lecture et l'égaliseur, sans aucune application.

Les deux produits seront commercialisés le 15 avril 2025. Les over-ears sont disponibles en noir, bleu et moka - pour 349,90 francs. Ou en bundle avec le transmetteur pour 399.90 francs.

JBL Horizon 3 : un radio-réveil censé favoriser le cycle naturel du sommeil

L'Horizon 3 est équipé d'un écran mat pour une meilleure lisibilité et offre un éclairage ambiant. Celui-ci, associé à des sons apaisants, comme le bruit de la mer en mode dit "lever de soleil", est censé favoriser un réveil en douceur. Le fabricant promet que ces fonctionnalités aideront à favoriser un rythme de sommeil naturel. Le soir, des sons inspirés de la nature créent une atmosphère détendue qui facilite l'endormissement après une longue journée.

Les paramètres de l'alarme, l'égaliseur et l'éclairage peuvent être réglés selon vos préférences via l'application JBL One. L'Horizon 3 propose également une radio FM intégrée (FM uniquement), deux réglages d'alarme et un bouton rotatif pour tout contrôler.

L'Horizon 3 est censé favoriser le cycle naturel du sommeil.

Source : JBL

Le son est assuré par deux haut-parleurs à large bande de 1,5 pouce et deux radiateurs passifs. Le Bluetooth 5.3 permet en outre de connecter le réveil à votre smartphone ou à d'autres appareils. Si vous avez plusieurs haut-parleurs dans la pièce, vous pouvez utiliser la technologie Auracast pour les relier entre eux.

Le JBL Horizon 3 devrait être disponible en mai 2025 et coûtera 139,95 francs. Il est disponible en gris et en noir.

Série Enchant : un triplet d'enceintes et de barres de son couvrant un large éventail d'exigences

Sous sa propre marque - Harman Kardon - la maison mère de JBL lance deux nouvelles barres de son de la série Enchant. Les deux barres de son, l'Enchant 1100 et l'Enchant 900, utilisent la technologie dite MultiBeam. Ainsi, le son devrait offrir une plus grande profondeur spatiale et être plus clair. De plus, les deux barres de son sont certifiées Dolby Atmos.

Les barres de son Enchant sont complétées par des enceintes et un caisson de basses.

Source : Harman Kardon

Alors que l'Enchant 900, avec ses neuf haut-parleurs et sa masse réduite, est destiné à sonoriser les petites pièces, l'Enchant 1100 est conçu pour les grandes pièces. Il est équipé de onze haut-parleurs. En outre, le fabricant a intégré des haut-parleurs Upfire dans les deux appareils et la technologie dite Pure Voice doit garantir des dialogues bien compréhensibles dans les films et les séries. L'Enchant 1100 prend également en charge le format de son 3D DTS:X. En complément, Harman Kardon a présenté l'Enchant Sub pour rendre les basses encore plus puissantes. L'Enchant Speaker, qui fait partie de la nouvelle gamme, peut être utilisé seul, en paire stéréo ou en combinaison avec la barre de son.

Onyx Studio 9 : optimise le son de lui-même

Onyx Studio 9 est le nom du nouveau haut-parleur sans fil de Harman Kardon. Le fabricant a utilisé la technologie dite Constant Sound Field, ce qui devrait permettre d'améliorer la qualité du son. Une batterie remplaçable est prévue pour une longue durée de vie. Le haut-parleur, qui fonctionne dans un système à trois canaux avec deux tweeters, "attire l'auditeur au cœur de l'action de chaque bande-son"

Avec Auracast, les utilisateurs peuvent connecter le haut-parleur à un autre Onyx Studio 9 ou à d'autres appareils compatibles de JBL et Harman Kardon. Il est ainsi possible de distribuer la musique dans d'autres pièces.

L'Onyx Studio 9 optimise le son en fonction des caractéristiques de la pièce.

Source : Harman Kardon

La fonction d'auto-optimisation automatique de l'Onyx Studio 9 garantit que le son est toujours adapté à l'environnement de la pièce. Le design de l'enceinte est sobre, avec un cadre en aluminium qui sert à la fois de poignée et de pied.

Le Harman Kardon Onyx Studio 9 sera disponible à partir de février 2025 dans les coloris Classic Black et Stone Grey, au prix de vente conseillé de 249,90 francs.