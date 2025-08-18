Nouveautés + tendances 58 23

Ce toit en terre cuite est composé de panneaux solaires

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 18/8/2025

Les nouvelles tuiles solaires de Jackery se distinguent à peine des tuiles traditionnelles à distance. Le fabricant les présente au salon de la technologie IFA - en même temps que d'autres nouveautés.

Les panneaux solaires sur les toits sont jusqu'à présent très visibles. Cela ne plaît pas à tout le monde - et dans certains endroits, il existe des règles précises sur la façon dont les maisons doivent être conçues par rapport au paysage local.

Les nouvelles tuiles solaires de Jackery pourraient être une solution. Elles ont été annoncées au début de l'année et sont maintenant visibles au salon technologique IFA à partir du 5 septembre à Berlin - avec d'autres nouveautés.

Des tuiles avec un rendement jusqu'à 25 pour cent

Les tuiles ondulées sont disponibles en deux couleurs : noir obsidienne ou terre cuite. Et selon le fabricant, elles peuvent être combinées avec 90 pour cent des systèmes de montage courants. En cas de rénovation, il suffit donc de remplacer les anciennes tuiles par les panneaux solaires.

Les modules de tuiles avec panneaux solaires sont disponibles en deux couleurs.

Source : Jackery

Les cellules solaires en silicium ont une épaisseur de 0,13 millimètre, ce qui permet leur conception en briques. Selon le fabricant, elles devraient tout de même atteindre un rendement de 25 pour cent, soit une puissance de 170 watts par mètre carré de toit. Ce rendement est excellent par rapport aux 15 à 25 pour cent actuels. Cela est également dû à la courbure qui permet un bon angle de rayonnement pour une zone des cellules à la fois tout au long de la journée. Les contacts électriques sont d'ailleurs tous situés à l'arrière des cellules et ne sont donc pas visibles.

Pour l'instant, Jackery n'a pas communiqué le prix ni la date de sortie exacte de ses tuiles solaires.

Une station d'alimentation au format plat

L'autre nouveauté présentée par le fabricant américain à l'IFA est une station d'alimentation compacte pour les déplacements. L'Explorer 500 v2 est équipée de batteries LiFePO4 d'une capacité de 512 Wh et d'une puissance maximale de 500 watts. Les batteries doivent pouvoir supporter 6000 cycles de charge. La Powerstation peut être rechargée en 80 minutes sur une prise électrique. Il est également possible de connecter directement des panneaux solaires.

L'Explorer Explorer 500 v2 fournit beaucoup de puissance pour les déplacements.

Source : Jackery

Cette puissance est, selon le fabricant, intégrée pour la première fois dans un boîtier spécialement compact et léger - idéal par exemple pour le camping ou les activités de plein air. La station d'alimentation dispose de deux prises de courant normales, de deux ports USB-C de 100 et 30 watts, d'un port USB-A et d'un port 12 volts. Cela permet de charger ou d'alimenter jusqu'à six appareils simultanément.

Le prix et la date de sortie de l'Explorer 500 v2 ne sont pas encore connus.

La situation est différente pour la Jackery HomePower 2000 Ultra. Cette centrale électrique de balcon est disponible pour environ 1000 euros ou francs. L'appareil est un accumulateur domestique avec des batteries LiFePO4 d'une capacité de 2 kWh. Il est extensible jusqu'à 8 kWh.

La HomePower 2000 Ultra vous permet de stocker l'électricité produite par des panneaux solaires.

Source : Jackery

Deux entrées MPPT-PV permettent de connecter des panneaux solaires qui fournissent une puissance maximale de 2000 watts. Attention : si vous souhaitez installer de grands panneaux solaires sur votre balcon, vous devez au préalable vérifier la législation locale.

Un système intelligent de protection contre les incendies est intégré à l'énorme batterie. La charge et la gestion de l'énergie peuvent être contrôlées via une application. Il est également possible de connecter et de contrôler de manière ciblée des consommateurs finaux individuels afin d'augmenter la part d'autoconsommation.

Photo d’en-tête : Jackery

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 58 personne(s)







