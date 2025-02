Nouveautés + tendances 10 6

Ce sont les Radeon RX 9070 XT et 9070

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 28/2/2025

Nous y sommes enfin : après n'avoir présenté qu'un teaser de ses nouvelles cartes graphiques Radeon au CES en janvier, AMD a enfin dévoilé les spécifications. Les nouvelles cartes seront mises en vente le 6 mars et le pricing est agressif.

Les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 9070 XT et 9070 semblent être une bonne affaire selon les normes actuelles : elles coûtent respectivement 599 et 549 dollars (hors taxes). Seul le marché nous dira ce qu'il en est réellement. Mais si les cartes étaient disponibles en Suisse pour un montant comparable, elles vaudraient certainement le coup d'œil. En effet, la version XT serait alors nettement moins chère qu'une RTX 5070 Ti avec laquelle elle est en concurrence.

Les cartes en détail

Les deux nouvelles cartes sont les premières à être basées sur l'architecture RDNA4. Elles utilisent le GPU Navi-48 et offrent 16 gigaoctets de mémoire GDDR6. Elles se distinguent par leur configuration

La Radeon RX 9070 XT dispose de 64 Compute Units (CU), soit 4096 unités de shaders, tandis que la Radeon RX 9070 dispose de ses 56 CU avec 3584 shaders. La fréquence de boost est respectivement de 2970 MHz et 2520 MHz. La puissance totale de la carte RX 9070 XT est de 304 watts, la plus petite se contentant de 220 watts.

Les cartes sont connectées via PCIe 5.0 x16. Les connecteurs d'écran supportent les standards HDMI 2.1b et DisplayPort 2.1 UHBR13.5.

Ne rivalisent pas avec les modèles haut de gamme de Nvidia

Il est clair depuis longtemps qu'AMD ne s'attaque pas aux cartes graphiques les plus puissantes actuelles de Nvidia avec son nouveau line-up. Les RX 9070 XT et RX 9070 sont censées être en tête, surtout en termes de performance-pro-dollar.

Qu'est-ce que cela signifie en termes de chiffres ? Pour l'instant, seules les données d'AMD sont disponibles, vous devez donc les prendre avec des pincettes. Les revues des nouvelles cartes seront mises en ligne la veille de leur mise en vente, soit le 5 mars.

La RX 9070 XT, modèle phare de la nouvelle génération de GPU, devrait fournir en moyenne 42 pour cent de FPS en plus que la Radeon RX 7900 GRE. Cette valeur s'applique à une moyenne entre les jeux classiques de tramage et de ray tracing. Pour ce dernier, le gain de performance devrait être en moyenne de 53 pour cent et pour le premier de 37 pour cent.

La RX 9070, de son côté, devrait tout de même offrir en moyenne 21 pour cent de FPS en plus que la RX 7900 GRE. 19 pour cent de plus pour les jeux en Rasterizer et 26 pour cent pour le Raytracing.

Par rapport à la concurrence de Nvidia sous la forme de la RTX 5070 Ti, la RX 9070 XT serait en moyenne 2 pour cent plus lente en résolution 2160p et en réglages Ultra.

FSR 4 avec IA

Comme Nvidia avec DLSS 4 Multi Frame Generation, AMD vante les mérites de ses nouvelles cartes avec la fonctionnalité d'intelligence artificielle FSR 4 Super Resolution. Celle-ci n'est plus basée sur un algorithme de calcul, mais sur un réseau neuronal, c'est-à-dire l'IA.

Cela signifie également que FSR 4 est pour l'instant réservé à la nouvelle génération de GPU. Tout jeu supportant déjà FSR 3.1 devrait théoriquement pouvoir reproduire FSR 4 sans adaptation supplémentaire.

AMD fait bien de passer par le prix

La comparaison d'AMD avec la RX 9700 GRE est délibérée, car il ne s'agit pas du produit phare de la génération précédente. Si je calcule ces données sur le produit phare RX 7900 XTX, il me semble que la RX 9070 XT est environ cinq pour cent derrière cette dernière dans les jeux Rasterizer et dix pour cent devant en Raytracing. Les comparaisons d'AMD avec la RTX 5070 Ti se rapprochent, même si la carte AMD devrait être en retard en raytracing, comme d'habitude.

Selon les données d'AMD, la RX 9070 se situe environ deux pour cent derrière la RX 7900 XT, le deuxième modèle le plus rapide de la génération précédente.

Avec ces nouvelles cartes, AMD ne fait qu'égaler les anciens modèles haut de gamme de sa propre marque, mais à un prix nettement inférieur - si les cartes sont disponibles au prix de vente conseillé et si les performances promises sont réelles. Si c'est le cas, AMD offre une bonne concurrence à Nvidia, au moins dans le segment des 70 cartes. Les prochaines semaines nous le diront.

Photo d’en-tête : AMD

Cet article me plait! Cet article plaît à 10 personne(s)