Ce smartphone change de couleur quand il fait froid

Le dernier smartphone de Realme change de couleur lorsqu'il fait froid. En dessous de 16 degrés, le dos du Realme 14 Pro se colore en bleu. Mais cet effet n'est pas éternel.

Il est possible d'utiliser de la glace ou un produit similaire pour accélérer le processus de décoloration ou pour cibler des zones spécifiques. Dès que le Realme 14 Pro ou sa variante Plus se réchauffe, la couleur bleue disparaît à nouveau.

Les pigments de changement de couleur ne sont pas éternels

La décoloration due au froid n'existe que pour la variante de couleur "Pearl White" du Realme 14 Pro et Pro Plus. Les variantes violette et grise conservent leur couleur. Pour ce changement de couleur, le fabricant a collaboré avec le studio de design danois Valeur Designs. C'est à eux que l'on doit les pigments thermochromiques qui changent de couleur du blanc au bleu dès que la température est inférieure à 16 degrés. Plus la température est basse, plus le changement de couleur est rapide. Dans la vidéo ci-dessous, le changement de couleur est visible à partir de 2:00 environ.

L'effet de changement de couleur n'est cependant pas éternel. Selon Realme, les pigments perdent peu à peu leur effet au fil de l'utilisation quotidienne. Le fabricant ne précise toutefois pas combien de temps ni combien de changements ils durent.

Seul le modèle blanc change de couleur.

Source : Realme

Trois flashs et IP69

Les autres caractéristiques des Realme 14 Pro et Pro Plus sont trois flashs à l'arrière et une certification IP69. Les smartphones sont donc étanches non seulement lorsqu'ils sont immergés, mais aussi lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées et à de fortes pressions. Selon Realme, les flashs devraient permettre d'obtenir des tons chair particulièrement naturels en cas de faible luminosité.

A part cela, les Realme 14 Pro et Pro Plus sont des smartphones typiques de milieu de gamme. Le fabricant a intégré le Snapdragon 7s Gen 3 dans le Pro Plus et le Dimensity 7300 de Mediatek dans le modèle Pro. Les deux ont une caméra principale de 50 mégapixels, mais seul le Pro Plus a trois caméras - téléobjectif et ultra grand angle complétant la caméra principale - à l'arrière, à côté des flashs. Sur le 14 Pro, on voit également trois ouvertures pour les lentilles, mais seules deux d'entre elles contiennent des caméras et l'une d'entre elles ne prend que des photos monochromes.

Avant et arrière du Realme 14 Pro Plus.

Source : Realme

Le Realme Pro Plus dispose d'un écran OLED légèrement plus grand de 6,83 pouces. Sur le Pro, il n'est que légèrement plus petit (6,77 pouces). La batterie des deux smartphones a une capacité de 6000 mAh, mais elle se charge plus rapidement dans le Pro Plus avec jusqu'à 80 watts. Le Pro accepte un maximum de 45 watts.

Pour l'instant, Realme n'a présenté ses 14 Pro et Pro Plus que pour le marché indien. Les smartphones y sont disponibles à partir de 22.999 roupies. Soit l'équivalent d'un peu plus de 250 euros ou d'un peu moins de 240 francs.